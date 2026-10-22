Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán tres fines de semana largos durante el próximo mes, de acuerdo con el calendario escolar.

En el marco del calendario escolar 2026-2027, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó las fechas de inicio y finalización de las próximas vacaciones que tendrán los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Las próximas vacaciones de invierno serán uno de los descansos más esperados por los estudiantes de educación básica. El receso comenzará el 21 de diciembre de 2026 y se extenderá hasta el 5 de enero de 2027 , por lo que los alumnos tendrán poco más de dos semanas de vacaciones para descansar antes de retomar las clases.

Calendario de la SEP 2026-2027 contempla 185 días de clases.

Más adelante, llegará el turno de las vacaciones de primavera, programadas del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. Este periodo ofrecerá dos semanas de descanso antes de regresar a las aulas para la última etapa del ciclo escolar.

Finalmente, el calendario escolar concluirá el 9 de julio de 2027, fecha que marcará el inicio del receso de verano para los estudiantes.

Suspensión de clases por Día de Muertos

Los alumnos de primaria y secundaria en México también tendrán varios días de descanso entre finales de octubre y noviembre, de acuerdo con el calendario de la SEP.

El último viernes de octubre no habrá clases debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, mientras que el lunes 2 de noviembre también está contemplado como día de suspensión de actividades escolares.

De esta manera, los estudiantes regresarán a las aulas el martes 3 de noviembre , después de un fin de semana largo que coincidirá con las celebraciones del Día de Muertos.

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar?

El viernes 30 de octubre no habrá clases para los estudiantes de educación básica debido a la reunión ordinaria del CTE. Estas sesiones se realizan, por lo general, el último viernes de cada mes y permiten a los docentes analizar los resultados educativos, evaluar el trabajo realizado y definir estrategias para mejorar el aprendizaje.

El siguiente día de suspensión será el lunes 2 de noviembre. Con esta fecha, los alumnos podrán disfrutar de un descanso prolongado durante las festividades del Día de Muertos, antes de retomar sus actividades escolares el martes 3.

¿Qué otros días no habrá clases en noviembre?

Noviembre tendrá dos fechas de descanso para los estudiantes. La primera será el lunes 16 de noviembre, cuando se recorrerá la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. La fecha dará lugar a un fin de semana largo de tres días, del sábado 14 al lunes 16.

Por su parte, el viernes 27 de noviembre volverá a suspenderse la asistencia a clases por una nueva sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Así, los alumnos tendrán otro fin de semana largo, que se extenderá del 27 al 29 de noviembre.