La SEP confirmó suspensión de clases el 30 de octubre por Consejo Técnico Escolar.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica no tendrán clases del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026. Se trata de cuatro días consecutivos de descanso para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en colegios particulares incorporados al sistema educativo nacional.

Las clases presenciales se reanudarán el martes 3 de noviembre de 2026. El viernes 30 de octubre no habrá actividades para los alumnos porque los planteles realizarán la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

¿Por qué hay suspensión de clases y cómo se compone el período de descanso?

La pausa en las aulas se debe a que coinciden dos eventos de la agenda escolar. El primero es el CTE, un espacio en el que docentes y directivos evalúan los avances pedagógicos y diseñan las estrategias académicas del ciclo.

La SEP publicó el calendario escolar en julio que contempla 185 días de clase para el ciclo 2026-2027. SEP

A ese día se suman el fin de semana regular y el lunes 2 de noviembre, fecha que el calendario de la SEP marca como suspensión de labores docentes por la festividad del Día de Muertos.

El personal docente y directivo sí acudirá a los planteles el viernes 30 de octubre, para cumplir con las actividades operativas y académicas programadas por la autoridad educativa. El esquema queda así:

Viernes 30 de octubre : sin clases para los alumnos por la junta del CTE.

Sábado 31 de octubre : descanso de fin de semana.

Domingo 1 de noviembre : descanso de fin de semana.

Lunes 2 de noviembre: suspensión oficial de labores escolares por el Día de Muertos.

Martes 3 de noviembre: regreso general a las aulas.

¿El 1 y 2 de noviembre son días de descanso obligatorio para los trabajadores?

No necesariamente. Existe una diferencia entre el calendario escolar y la regulación laboral. Aunque el calendario de la SEP suspende las clases el 2 de noviembre, las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) establecen condiciones distintas para las empresas.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) no incluye el 1 ni el 2 de noviembre dentro de su catálogo de días de descanso obligatorio. Por ello, la jornada en los centros de trabajo es habitual y los permisos o descansos dependen de los reglamentos internos o de los acuerdos particulares de