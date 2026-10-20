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De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica no tendrán clases del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026. Se trata de cuatro días consecutivos de descanso para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en colegios particulares incorporados al sistema educativo nacional.

Las clases presenciales se reanudarán el martes 3 de noviembre de 2026. El viernes 30 de octubre no habrá actividades para los alumnos porque los planteles realizarán la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

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¿Por qué hay suspensión de clases y cómo se compone el período de descanso?

La pausa en las aulas se debe a que coinciden dos eventos de la agenda escolar. El primero es el CTE, un espacio en el que docentes y directivos evalúan los avances pedagógicos y diseñan las estrategias académicas del ciclo.

La SEP publicó el calendario escolar en julio que contempla 185 días de clase para el ciclo 2026-2027.
La SEP publicó el calendario escolar en julio que contempla 185 días de clase para el ciclo 2026-2027.SEP

A ese día se suman el fin de semana regular y el lunes 2 de noviembre, fecha que el calendario de la SEP marca como suspensión de labores docentes por la festividad del Día de Muertos.

El personal docente y directivo sí acudirá a los planteles el viernes 30 de octubre, para cumplir con las actividades operativas y académicas programadas por la autoridad educativa. El esquema queda así:

  • Viernes 30 de octubre: sin clases para los alumnos por la junta del CTE.
  • Sábado 31 de octubre: descanso de fin de semana.
  • Domingo 1 de noviembre: descanso de fin de semana.
  • Lunes 2 de noviembre: suspensión oficial de labores escolares por el Día de Muertos.
  • Martes 3 de noviembre: regreso general a las aulas.

¿El 1 y 2 de noviembre son días de descanso obligatorio para los trabajadores?

No necesariamente. Existe una diferencia entre el calendario escolar y la regulación laboral. Aunque el calendario de la SEP suspende las clases el 2 de noviembre, las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) establecen condiciones distintas para las empresas.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) no incluye el 1 ni el 2 de noviembre dentro de su catálogo de días de descanso obligatorio. Por ello, la jornada en los centros de trabajo es habitual y los permisos o descansos dependen de los reglamentos internos o de los acuerdos particulares de