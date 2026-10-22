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La histórica planta de electrodomésticos, Electrolux, que en el último tiempo se dedicaba al armado de freezers y estaba ubicada en Rosario, Santa Fe, cerró sus puertas. En consecuencia, despidieron a un total de 200 trabajadores, quienes alcanzaron un acuerdo económico con la empresa.

Según los medios locales, el conflicto de la planta llegó a su fin tras varios días de negociación en una instancia dispuesta por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe y el pacto contempla una compensación económica que incluye el abono de los resarcimientos calculados conforme al marco legal.

En este marco, la empresa dejará de fabricar en el país, pero cambiará su modelo de negocios: seguirá en el mercado local con la venta de productos importados.

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Cerró una histórica planta de electrodomésticos en Rosario y dará un giro drástico en su modelo de negocios

Tras 40 años, la planta ubicada en José Battle y Ordóñez al 3400, que históricamente se dedicaba a la fabricación de lavarropas, cocinas, freezers y heladeras, cerró sus puertas.

En su última etapa concentraba su capacidad en el armado de freezers tras un achicamiento operativo, cese de contratos y salidas acordadas.

Cerró una histórica planta de electrodomésticos en Rosario y dará un giro drástico en su modelo de negocios
Cerró una histórica planta de electrodomésticos en Rosario y dará un giro drástico en su modelo de negociosElectrolux

En este marco, Antonio Donello, secretario general de la seccional Rosario de la Unión Obrera Metalúrgica, explicó que desde el 2023 la empresa comenzó a achicar su capacidad operativa. Asimismo, señaló que el gremio sigue reclamando la reactivación de la fábrica y el impacto del cierre en los 200 trabajadores.

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Cambio en el modelo de negocios

Si bien se anunció el cierre definitivo, la estrategia comercial de Electrolux cambiará a la importación de artículos fabricados en plantas del exterior. Para el consumidor, el cambio lo notará en el origen de los productos, ya que no serán de fabricación nacional.

En conclusión, Electrolux cerró su fábrica e indemnizó a 200 trabajadores despedidos, pero continuará en el mercado local con la venta de productos importados.