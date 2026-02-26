La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un nuevo paro nacional docente para el próximo lunes 2 de marzo que tendrán efecto en todo el país y atrasaría el inicio de clases en distintas provincias. En esta línea y pese a que, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, ya había informado el Calendario Escolar 2026 con las fechas clave del ciclo lectivo para las 24 jurisdicciones del país, el nuevo paro impactará no solo en el comienzo, sino también en otros períodos como vacaciones y cierre. El sindicato informó que habrá un paro nacional para reclamar la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y un aumento salarial que supere la inflación. De esta forma, se modificaron las fechas de inicio en estas provincias: Así, como cada provincia mantiene autonomía para definir su calendario académico y se deben respetar el mínimo días exigidos por el Consejo Federal de Educación (CFE), habrá algunas regiones que vean demorado su esquema de clases entero: De esta manera, con el nuevo paro que anunció el sindicato se espera que también haya modificaciones en las fechas de finalización y vacaciones, aunque todavía no están confirmadas. Esta modificación se debe a que, para este año, se deben garantizar 190 días efectivos de clases, según advirtió el Consejo Federal de Educación. Por eso, también se podría modificar la fecha de las vacaciones de invierno y del cierre del año escolar con el objetivo de asegurar esta meta que fijó el Gobierno. Varias provincias argentinas atrasaron el inicio de clases 2026 respecto a 2025. En esta línea, la mayoría fijó el comienzo del ciclo lectivo en marzo de 2026, con un retraso respecto a 2025 cuando algunas empezaron a fines de febrero. Las principales zonas afectadas son la Provincia de Buenos Aires, que pasó del 1 al 5 de marzo. También se unieron a la medida a Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán en ese inicio más tardío. Varias provincias argentinas adelantaron el inicio de clases 2026 en comparación con el 2025, incluyendo a Santiago del Estero, que comenzó el 18 de febrero (antes que el 5 de marzo del año anterior). El objetivo es cumplir los 190 días de clase efectivos Otras como San Luis, Chubut, Jujuy, Tierra del Fuego, CABA, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, iniciarán su esquema en la última semana de febrero cuando mayoritariamente empezaron en marzo para 2025.