Huelgas docentes en Cataluña: los sindicatos se reúnen nuevamente tras el acuerdo y hay buen panorama para levantar la protesta

Los sindicatos del ámbito educativo en Cataluña se reunirán esta tarde con el objetivo de analizar si someten a consulta el acuerdo alcanzado ayer con la Generalitat, así como decidir si mantienen o cancelan las movilizaciones previstas para la próxima semana.

La reunión está fijada para las 18:00 horas, según han señalado a EFE fuentes sindicales. En ella participarán todas las organizaciones que convocaron las protestas, incluidas aquellas que el pasado viernes se retiraron de la mesa de negociación, como CGT e Intersindical.

Huelgas docentes en Cataluña: los sindicatos se reúnen nuevamente tras el acuerdo y hay buen panorama para levantar la protesta EFE

¿Cuál es el acuerdo salarial al que llegarían los sindicatos docentes de Barcelona y el Govern?

El pacto, que la Ustec ha descrito como “preacuerdo”, prevé una mejora salarial de aproximadamente 600 euros mensuales hasta el año 2029 para el profesorado , teniendo en cuenta tanto el incremento autonómico como el estatal.

De acuerdo con este sindicato, la propuesta implica un aumento anual de 384,77 euros para docentes de Primaria y de 389,50 euros para los de Secundaria en el componente autonómico del salario, que incluye el nuevo complemento de 170 euros mensuales.

Al añadir los incrementos correspondientes a la parte estatal, la subida total alcanzaría los 599,50 euros mensuales en Primaria y los 633,58 euros en Secundaria en un plazo de cuatro años.

Por su parte, el Departamento de Educación ha señalado que este nuevo incremento salarial supondrá una inversión de 726 millones de euros, que se suman a los 2000 millones acordados previamente en marzo únicamente con los sindicatos CC.OO y UGT.

Refuerzo de la escuela inclusiva, compensación e impulso de la carrera docente

El documento también prevé la incorporación de 6300 dotaciones destinadas a fortalecer la escuela inclusiva en un período de cuatro años. Estas nuevas plazas servirán para mejorar la atención al alumnado, incorporando técnicas especialistas de educación infantil en los grupos de I3 y nuevas figuras de apoyo vinculadas a la competencia comunicativa y el lenguaje, como maestros de audición y lenguaje, recursos CREDA y logopedas.

Otro aspecto relevante es la compensación de los estadios que no se percibieron durante los años de recortes. Para ello, se establece un calendario de devolución a lo largo de cinco años, con un coste estimado de 300 millones de euros.

Además, se contempla la convocatoria de 5000 plazas de cátedra de secundaria en el plazo de dos años. De estas, 2500 se ofertarán en 2027 y las otras 2.500 en 2028, con el propósito de fortalecer y dignificar la carrera profesional del profesorado. EFE.