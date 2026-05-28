Cierran las escuelas y universidades a partir del viernes: todos los alumnos tendrán un descanso prolongado.

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El calendario oficial de feriados en Colombia incluye varias fechas patrias y celebraciones religiosas que impactan directamente en las actividades laborales y educativas del país. Uno de los próximos descansos más esperados implicará el cierre de escuelas a partir del viernes 7 de agosto, cuando se conmemore la histórica Batalla de Boyacá.

Al tratarse de un feriado nacional obligatorio, las instituciones educativas públicas y privadas suspenden las actividades académicas durante esa jornada. Esto permitirá que millones de estudiantes disfruten de un fin de semana largo de tres días.

Con la llegada de la segunda mitad del año, muchas familias comienzan a revisar el calendario para organizar viajes, reuniones y actividades recreativas aprovechando los próximos días festivos.

Atención: cuándo será el próximo viernes feriado en Colombia

El próximo viernes feriado en Colombia será el 7 de agosto de 2026, fecha en la que se recuerda la Batalla de Boyacá, uno de los hechos más importantes de la historia de la independencia nacional.

A diferencia de otros festivos que se trasladan al lunes mediante la Ley Emiliani, esta conmemoración mantiene su fecha fija en el calendario oficial. Como en 2026 caerá viernes, habrá un descanso extendido que abarcará viernes, sábado y domingo.

Durante esa jornada no habrá clases en colegios, escuelas ni universidades del país, ya que las actividades académicas se suspenden por tratarse de un feriado nacional oficial.

Durante el feriado no habrá clases en colegios, escuelas ni universidades del país. Imagen creada con ChatGPT

Además del impacto educativo, muchas oficinas públicas y algunas empresas privadas también modifican sus horarios o suspenden actividades durante el día festivo.

Qué se conmemora el 7 de agosto en Colombia

El 7 de agosto recuerda la histórica Batalla de Boyacá, ocurrida en 1819 durante la campaña independentista liderada por Simón Bolívar.

Ese enfrentamiento fue decisivo para consolidar la independencia de la entonces Nueva Granada frente al dominio español y es considerado uno de los acontecimientos militares más importantes de la historia colombiana.

La batalla se desarrolló cerca del conocido Puente de Boyacá, ubicado en el departamento de Boyacá, un lugar que actualmente funciona como sitio histórico y turístico.

La victoria del ejército libertador permitió avanzar hacia Bogotá y fortaleció el proceso independentista en distintos territorios de América del Sur.

Cómo fue la Campaña Libertadora que terminó en la Batalla de Boyacá

La Batalla de Boyacá fue el resultado final de una extensa campaña militar iniciada meses antes desde Venezuela.

Las tropas independentistas atravesaron zonas montañosas y realizaron el histórico cruce del páramo de Pisba, considerado una de las maniobras más complejas de la época por las condiciones climáticas y geográficas.

El ejército estaba integrado por miles de combatientes de distintos sectores sociales, entre ellos criollos, mestizos, indígenas, negros y mulatos que se unieron a la causa independentista.

El liderazgo militar estuvo encabezado por Simón Bolívar, junto con figuras históricas como Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzoátegui.

Cuáles son los próximos feriados que quedan en Colombia en 2026

Según el calendario oficial, estos son algunos de los próximos feriados nacionales que tendrán los colombianos durante 2026: