El 2026 llega con un nuevo ajuste en las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde el 1 de enero, viajar en colectivo será más caro tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, en el marco del esquema de actualizaciones mensuales vigente.
La suba responde a un aumento fijo del 2% con la variación de la inflación, lo que para enero implica un incremento cercano al 4,5%. Con este ajuste, además, vuelve a ampliarse la diferencia entre las tarifas de las líneas nacionales y aquellas que dependen de la Ciudad y la Provincia.
¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en el AMBA desde enero 2026?
Desde enero, el valor del boleto de colectivo cambia según la jurisdicción y la distancia recorrida. En el AMBA conviven tres tarifas distintas: las líneas nacionales, las de la Ciudad de Buenos Aires y las de la Provincia de Buenos Aires.
En las líneas bajo jurisdicción porteña, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros sube de $ 593,52 a $ 620,07. En tanto, en el Gran Buenos Aires, el mismo tramo pasa de $ 658,44 a $ 685,11.
Tarifas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires
- De 0 a 3 km: $ 620,07
- De 3 a 6 km: $ 689
- De 6 a 12 km: $ 742,08
- De 12 a 27 km: $ 795,20
Tarifas de colectivos en la Provincia de Buenos Aires
- De 0 a 3 km: $ 685,11
- De 3 a 6 km: $ 763,28
- De 6 a 12 km: $ 822
- De 12 a 27 km: $ 880,86
Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional, por su parte, mantienen un boleto mínimo de $ 494,83, tras el último ajuste aplicado a mediados de noviembre.
¿Por qué hay tres tarifas distintas de colectivo en el AMBA?
La diferencia de precios se explica por la jurisdicción de cada línea y el esquema de subsidios vigente. Mientras las líneas nacionales dependen del Estado nacional, las líneas porteñas y bonaerenses aplican el esquema de actualización mensual definido por sus respectivas autoridades.
Desde el Gobierno de la Ciudad sostienen que el valor del boleto cubre cerca del 70% del costo real del servicio y que los aumentos buscan reducir el atraso tarifario acumulado, en paralelo con un proceso de modernización de las unidades.
¿Cuánto cuesta viajar en subte desde enero?
El subte también registra un aumento desde el comienzo de 2026. El pasaje pasa a costar $ 1.260, mientras que el boleto del Premetro se ubica en $ 441.
Para reducir el impacto en los usuarios frecuentes, se mantiene el sistema de descuentos progresivos, que se activa a partir del viaje número 21, siempre que se utilice el mismo medio de pago.