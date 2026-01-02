Construyen un nuevo metrobús que destrabará el tráfico de la zona más transitada de Buenos Aires (foto: archivo).

El 2026 llega con un nuevo ajuste en las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde el 1 de enero, viajar en colectivo será más caro tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, en el marco del esquema de actualizaciones mensuales vigente.

La suba responde a un aumento fijo del 2% con la variación de la inflación, lo que para enero implica un incremento cercano al 4,5%. Con este ajuste, además, vuelve a ampliarse la diferencia entre las tarifas de las líneas nacionales y aquellas que dependen de la Ciudad y la Provincia.

¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en el AMBA desde enero 2026?

Desde enero, el valor del boleto de colectivo cambia según la jurisdicción y la distancia recorrida. En el AMBA conviven tres tarifas distintas: las líneas nacionales, las de la Ciudad de Buenos Aires y las de la Provincia de Buenos Aires.

En las líneas bajo jurisdicción porteña, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros sube de $ 593,52 a $ 620,07. En tanto, en el Gran Buenos Aires, el mismo tramo pasa de $ 658,44 a $ 685,11.

Tarifas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

De 0 a 3 km: $ 620,07

De 3 a 6 km: $ 689

De 6 a 12 km: $ 742,08

De 12 a 27 km: $ 795,20

Tarifas de colectivos en la Provincia de Buenos Aires

De 0 a 3 km: $ 685,11

De 3 a 6 km: $ 763,28

De 6 a 12 km: $ 822

De 12 a 27 km: $ 880,86

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional, por su parte, mantienen un boleto mínimo de $ 494,83, tras el último ajuste aplicado a mediados de noviembre.

¿Por qué hay tres tarifas distintas de colectivo en el AMBA?

La diferencia de precios se explica por la jurisdicción de cada línea y el esquema de subsidios vigente. Mientras las líneas nacionales dependen del Estado nacional, las líneas porteñas y bonaerenses aplican el esquema de actualización mensual definido por sus respectivas autoridades.

Desde el Gobierno de la Ciudad sostienen que el valor del boleto cubre cerca del 70% del costo real del servicio y que los aumentos buscan reducir el atraso tarifario acumulado, en paralelo con un proceso de modernización de las unidades.

Fuente: Bloomberg Tomas Cuesta

¿Cuánto cuesta viajar en subte desde enero?

El subte también registra un aumento desde el comienzo de 2026. El pasaje pasa a costar $ 1.260, mientras que el boleto del Premetro se ubica en $ 441.

Para reducir el impacto en los usuarios frecuentes, se mantiene el sistema de descuentos progresivos, que se activa a partir del viaje número 21, siempre que se utilice el mismo medio de pago.