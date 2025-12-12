Cambian los colectivos en Buenos Aires | Cuatro líneas modificarán sus recorridos y ahora pasarán por estas calles. Foto: La Capital

Aquellos que usan los colectivos diariamente para ir a trabajar y volver a sus casas deberán estar atentos al cambio de cronograma por parte de cuatro líneas de colectivos en Buenos Aires. Además, también afectará al turismo durante estos próximos meses.

Se trata de una medida que impacta directamente a Mar del Plata, uno de los destinos que los argentinos más eligen para pasar el verano. Tanto los residentes locales como los turistas deberán estar atentos a las modificaciones en los recorridos .

Cambian los colectivos en Buenos Aires | Cuatro líneas modificarán sus recorridos y ahora pasarán por estas calles. Foto: Maps

¿Por qué cambian los recorridos de estos colectivos?

Los cambios en los recorridos de estos colectivos tiene lugar en las paradas ubicadas en la Plazoleta Almirante Brown, que luego vuelve al camino previo, situado en la calle Belgrano.

Esta determinación fue tomada por una solicitud que presentó la Dirección Provincial de Arquitectura. Justamente, basaron su pedido en la intención de preservar la Rambla, la cual fue declarada Monumento Histórico Nacional .

¿Qué líneas cambian su recorrido y por dónde pasarán?

Línea 551

Recorrido actual : Córdoba, Saavedra, Santa Fe, av. Colón, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Córdoba, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 552A

Recorrido actual : Independencia, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Independencia, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 552B

Recorrido actual : Independencia, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Independencia, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 553

Recorrido actual : Córdoba, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Córdoba, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 573A

Recorrido actual : Hipólito Yrigoyen, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Hipólito Yrigoyen, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 573B

Recorrido actual : Hipólito Yrigoyen, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Hipólito Yrigoyen, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Línea 573BP

Recorrido actual : Hipólito Yrigoyen, av. Colón, Arenales, Falucho, Lamadrid, av. Patricio Peralta Ramos.

Nuevo recorrido: Hipólito Yrigoyen, Belgrano, av. Patricio Peralta Ramos.

Renovarán un punto histórico de Buenos Aires

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires impulsa la renovación integral de la Rambla de Mar del Plata, un ícono patrimonial nacional que busca modernizarse para beneficio de residentes y turistas. Con una inversión actualizada de $12.747 millones, la obra se ejecuta en dos etapas que abarcan 38.300 m², enfocándose en la recuperación de solados, equipamiento urbano y estructuras históricas.

Los detalles de la obra incluyen:

Restauración de baldosas en la rambla, recovas y boulevard del Hotel Provincial y Casino

Desobstrucción de desagües pluviales

Instalación de luminarias LED en la costa

Se rediseñarán espacios verdes con nuevo paisajismo, vegetación, bancos, cestos de residuos y cercos de madera

Reparación de esculturas emblemáticas como los lobos marinos y monolitos

Rampas de accesibilidad, bolardos y bicicleteros completan las mejoras, preservando el diseño original mientras se optimiza la funcionalidad.

Los avances actuales son significativos: en el sector del Casino y Hotel Provincial, se han colocado solados, sellado juntas y mobiliario urbano; en la Plazoleta Almirante Brown, se valorizaron pisos y se rehabilitó el sistema de ventilación de cocheras con impermeabilizaciones adicionales; y en el Bajo Rambla, se renovaron desagües, inició el parquizado y se mejorará la iluminación.