Mercado Pago lanzó un beneficio especial para usuarios del transporte público durante diciembre: reintegrará el 100% del valor del pasaje en colectivos y subtes a quienes activen la promoción desde la aplicación. La medida aparece en un contexto de fuerte presión tarifaria, que volvió más costoso el uso cotidiano del transporte en el AMBA.

El impacto en los bolsillos no es menor. Desde diciembre de 2023, el boleto de colectivo aumentó un 912% en el Área Metropolitana, la región con mayor volumen de pasajeros del país. Se trata del servicio que más incrementos acumuló durante la nueva gestión, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). Aun así, las empresas del sector advierten una caída en sus ingresos y la UTA reclama mejoras laborales.

En ese escenario, las billeteras virtuales comienzan a tomar protagonismo como una vía para amortiguar el peso del gasto mensual en movilidad.

Cómo funciona el reintegro de Mercado Pago

El beneficio ofrece la devolución total del valor del pasaje y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, a las 23:59. Cada usuario cuenta con un tope mensual de $ 15.000, equivalente, según el valor de los boletos actuales, a unos 35 viajes mensuales, aunque la cantidad varía según tramo y zona.

El Gobierno porteño implementó un aumento del 4,1% en las tarifas de colectivos, subte, premetro y peajes (Fuente: Archivo).

Cómo activar la promoción paso a paso

Ingresar a la cuenta de Mercado Pago. Acceder a la sección Beneficios. Buscar la opción “Transporte con QR” y activar el reintegro. Al subir al transporte, seleccionar “Pagar viaje con QR”. Escanear el código en la máquina validadora.

El reintegro puede demorar hasta 72 horas en acreditarse . Además, para que el pago sea válido se debe contar con saldo disponible o una tarjeta vinculada en la app.

Qué otras billeteras ofrecen reintegros

Mercado Pago no es la única plataforma con beneficios para viajeros frecuentes:

Naranja X : reintegro de hasta $20.000 mensuales. Requiere pagar con NFC o con tarjeta Visa contactless emitida por la fintech.

Galicia y Mastercard : devolución de hasta $15.000 mensuales. También exigen NFC o tarjeta contactless.

Bancos Santander, ICBC, Supervielle, Comafi, Ciudad y Brubank : reintegro de $10.000 mensuales, con pago exclusivamente mediante NFC o tarjeta sin contacto.

El pago con QR de Mercado Pago llega a los colectivos y ya estaba funcionando en el subte de CABA.

Entre todas, Mercado Pago se destaca por permitir el pago con QR sin necesidad de contar con tecnología NFC, una opción clave para usuarios que no tienen celulares compatibles.