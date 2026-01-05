El Gobierno porteño inició el proceso formal para eliminar una de las líneas de colectivos más utilizadas, cuyo recorrido será absorbido por otra línea existente, lo que implicará modificaciones en el recorrido y en la operación del servicio.

La medida forma parte de una política de reorganización del transporte urbano que busca optimizar recorridos y reducir superposiciones dentro del área metropolitana.

¿Qué línea de colectivo dejará de funcionar en Buenos Aires?

La línea 99 dejará de existir como servicio independiente. Según informó la Secretaría de Transporte de la Ciudad, su recorrido será fusionado con la línea 106, que absorberá sus prestaciones y operará bajo un nuevo esquema de ramales.

El proceso ya se encuentra en etapa de Participación Ciudadana, un paso previo obligatorio antes de implementar cambios definitivos en el transporte público.

¿Por qué se elimina la línea 99?

Desde el Gobierno porteño explicaron que la iniciativa surgió a pedido de la empresa operadora Colectiveros Unidos (CUSA), perteneciente al Grupo DOTA. El argumento técnico señala que las líneas 99 y 106 presentan tramos superpuestos en gran parte de su recorrido, lo que genera ineficiencias operativas.

La unificación permitirá optimizar recursos, mejorar frecuencias y mantener la cobertura del servicio sin afectar la accesibilidad de los pasajeros.

Línea 99

¿Cómo quedará el recorrido tras la fusión con la línea 106?

Con la eliminación de la línea 99, la línea 106 pasará a operar con dos ramales diferenciados, que conectarán distintos puntos del oeste, el centro y el bajo porteño:

Ramal A : mantendrá el recorrido entre la Estación Liniers y la Terminal de Ómnibus de Retiro. Se prevén ajustes puntuales en el tramo de la avenida Santa Fe para el sentido de regreso, además de cambios en la cantidad de unidades asignadas.

Ramal B (ex línea 99): unirá la Estación Liniers con el Predio de Regulación del Puerto de Buenos Aires, en la zona de Córdoba y Madero. Este ramal incorporará una extensión del recorrido hasta Liniers y modificaciones en su paso por la avenida Avellaneda, el Parque Centenario y el Microcentro.

Para cubrir el nuevo esquema, la línea 106 contará con un parque móvil máximo de 102 colectivos, con el objetivo de absorber la demanda de los usuarios que utilizaban la línea 99.