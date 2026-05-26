En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este martes, 26 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9656 (La Caída).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 26 de mayo

1° 9656 11° 8005 2° 6062 12° 8313 3° 3431 13° 6271 4° 0501 14° 4217 5° 4726 15° 8956 6° 0335 16° 2079 7° 7622 17° 2606 8° 2403 18° 4847 9° 0802 19° 7637 10° 9222 20° 1662

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con la caída suele reflejar miedo a perder el control, sensación de inestabilidad o ansiedad ante cambios repentinos. Indica que algo te supera, falta apoyo o temes fallar ante expectativas propias o ajenas.

También señala una invitación a soltar cargas y replantear metas. La caída simboliza transición: tocar fondo para impulsarte, pedir ayuda y recuperar seguridad. Observa contexto y emociones para ver qué área requiere ajuste.