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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 26 de mayo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este martes, 26 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1827 - El Peine

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 26 de mayo

 1°1827 11°9719
 6334  12°6230
 3°9308 13°6893 
 3214  14°4811 
 9659  15°0625 
 6°5135  16°8770
 1843  17°0307 
 4653  18°8942 
 7050  19°4831 
 10°1858 20°7780 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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