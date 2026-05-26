En esta noticia ¿Qué significa soñar con el peine?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 26 de mayo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este martes, 26 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1827 - El Peine

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 26 de mayo

1° 1827 11° 9719 2° 6334 12° 6230 3° 9308 13° 6893 4° 3214 14° 4811 5° 9659 15° 0625 6° 5135 16° 8770 7° 1843 17° 0307 8° 4653 18° 8942 9° 7050 19° 4831 10° 1858 20° 7780

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine sugiere necesidad de ordenar ideas, cuidar tu imagen y prepararte para cambios.

Si El Peine está roto o no desenreda, indica preocupaciones, bloqueos o conflictos sin resolver.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.