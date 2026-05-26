Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 26 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 2983 - Mal Tiempo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 26 de mayo

1° 2983 11° 8084 2° 8976 12° 3544 3° 5732 13° 1993 4° 2450 14° 0126 5° 4292 15° 5637 6° 1686 16° 8232 7° 8146 17° 9555 8° 6878 18° 6605 9° 4037 19° 3009 10° 4225 20° 6298

¿Qué significa soñar con Mal Tiempo?

Soñar con El Mal Tiempo suele reflejar turbulencia emocional, estrés y temor ante cambios o conflictos. Es una señal de que tu mente procesa incertidumbres y te pide prepararte.

Si la tormenta amaina o encuentras refugio, indica resiliencia y soluciones cercanas; si arrecia, advierte acumulación de presión. El tipo e intensidad (lluvia, viento, truenos) sugieren qué áreas de tu vida se ven más afectadas.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.