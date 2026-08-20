Aunque en el lenguaje cotidiano suelen utilizarse como si fueran lo mismo, tsunami y maremoto no significan exactamente lo mismo. Ambos conceptos están relacionados con grandes movimientos de agua en el océano, pero hacen referencia a fenómenos diferentes.

Conocer sus características permite entender qué ocurre debajo del mar y cómo puede generarse una ola de gran impacto en las zonas costeras.

¿Qué es un maremoto?

Un maremoto es un terremoto que ocurre en el fondo del mar, generalmente como consecuencia del movimiento de las placas tectónicas. Cuando el desplazamiento del lecho oceánico se produce de manera vertical, puede provocar el desplazamiento repentino de una enorme cantidad de agua.

Este movimiento puede generar una alteración importante en el nivel del mar. En determinados casos, antes de que las olas lleguen a la costa, el agua puede retirarse de manera llamativa y luego regresar con una gran cantidad de agua, dando lugar a una sucesión de olas.

Un tsunami es una serie de olas que se genera por el desplazamiento repentino de una gran masa de agua.

Los maremotos no tienen una única causa. Además de los terremotos submarinos, los movimientos volcánicos, los impactos de meteoritos, los deslizamientos de tierra y las grandes explosiones también pueden desplazar importantes volúmenes de agua y generar este tipo de perturbaciones.

Este fenómeno puede producirse en distintos océanos, aunque el Pacífico concentra una gran cantidad de eventos debido a su intensa actividad tectónica. Allí se encuentran numerosas zonas de subducción, donde una placa tectónica se introduce por debajo de otra y puede provocar movimientos de gran magnitud en el fondo oceánico.

¿Qué es un tsunami?

Un tsunami es una serie de olas que se genera por el desplazamiento repentino de una gran masa de agua. Los terremotos submarinos son una de las principales causas, aunque también puede originarse por erupciones volcánicas, deslizamientos del fondo marino u otros fenómenos capaces de alterar bruscamente el océano.

Los terremotos submarinos son una de las principales causas de tsunami.

A medida que estas ondas se desplazan hacia aguas menos profundas, pueden aumentar considerablemente su altura y alcanzar la costa con una enorme cantidad de energía. Por este motivo, un tsunami puede provocar inundaciones y daños severos en las zonas costeras.

A diferencia de las olas habituales, que se forman principalmente por la acción del viento, los tsunamis se producen por el desplazamiento de grandes volúmenes de agua. Tampoco deben confundirse con las mareas, que responden principalmente a la influencia gravitatoria del Sol y la Luna.