Aunque suelen asociarse con el océano Pacífico y regiones como Japón o el sudeste asiático, los tsunamis también son posibles en el Atlántico Sur. En Argentina se trata de un fenómeno extremadamente poco frecuente y la posibilidad de que alcance las costas bonaerenses es baja, pero distintos antecedentes mantienen abierta la discusión científica.

Dentro de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata aparece como uno de los puntos que merece atención debido a sus antecedentes históricos y a las características de su costa.

Mar del Plata y el extraño episodio de 1954

Uno de los principales antecedentes ocurrió el 21 de enero de 1954, cuando una sucesión de grandes olas sorprendió a quienes se encontraban en las playas céntricas de Mar del Plata.

El episodio ocurrió durante un día soleado y con gran presencia de turistas. Tres olas avanzaron sobre la costa y alcanzaron el Muelle de los Pescadores, mientras el nivel del agua aumentaba rápidamente.

El fenómeno provocó momentos de gran temor, dejó más de un centenar de heridos y once personas debieron recibir asistencia por asfixia. No hubo víctimas fatales.

Sin embargo, el episodio nunca fue confirmado oficialmente como un tsunami. Entre las explicaciones que se analizaron aparecen la posibilidad de un deslizamiento submarino en el Atlántico Sur y modificaciones repentinas de la presión atmosférica.

Por sus características, aquel acontecimiento continúa siendo considerado uno de los principales antecedentes de un fenómeno similar a un maremoto registrado en las costas argentinas.

Tsunami en Argentina. Gemini IA.

¿Puede producirse un tsunami en las costas argentinas?

Los tsunamis pueden originarse por diferentes causas. Entre las más conocidas se encuentran los terremotos submarinos, aunque también pueden producirse por erupciones volcánicas o grandes desplazamientos de sedimentos y deslizamientos en el fondo del océano.

Argentina se encuentra alejada de las zonas donde se concentra la mayor actividad sísmica del planeta, especialmente del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Sin embargo, el país no está completamente libre de actividad tectónica.

Una de las regiones con mayor interés para los especialistas se encuentra en el extremo sur, particularmente en el área vinculada con la Falla de Magallanes y Tierra del Fuego. También existen sectores sísmicamente activos en otras provincias argentinas.

El geólogo Jorge Rabassa, investigador del CADIC-CONICET, analizó en distintas oportunidades la posibilidad de que fenómenos vinculados con la actividad tectónica afecten el extremo sur argentino.

De todos modos, los especialistas remarcan que un tsunami de gran magnitud en la costa bonaerense es altamente improbable y que actualmente no existe una predicción que permita anticipar cuándo podría producirse un fenómeno de estas características.

¿Por qué Mar del Plata aparece entre las zonas a observar?

¿Por qué Mar del Plata aparece entre las zonas a observar?

La ciudad cuenta con un extenso frente costero y concentra una gran cantidad de población y actividad turística durante el verano. Además, existen antecedentes de variaciones repentinas del nivel del mar que generaron preocupación entre investigadores y autoridades.

Esto no significa que Mar del Plata se encuentre ante una amenaza inminente de tsunami. Por el contrario, la probabilidad es considerada baja. La referencia a la ciudad se relaciona principalmente con sus antecedentes y con la necesidad de estudiar cómo respondería la costa ante fenómenos excepcionales.

El fenómeno mucho más frecuente: las sudestadas

Para las ciudades costeras bonaerenses existe una amenaza considerablemente más habitual que un tsunami: las sudestadas.

Este fenómeno se produce cuando vientos fuertes y persistentes provenientes del sudeste empujan el agua del Río de la Plata y del océano hacia la costa. Como consecuencia, pueden generarse crecidas, inundaciones y daños en sectores cercanos al mar.

A diferencia de un tsunami, las sudestadas pueden ser anticipadas mediante pronósticos meteorológicos y sistemas de alerta, lo que permite implementar medidas preventivas.

Por eso, para localidades como Necochea, Mar del Plata y otros puntos de la Costa Atlántica, las crecidas asociadas a condiciones meteorológicas adversas representan un riesgo mucho más concreto y recurrente.

El fenómeno mucho más frecuente: las sudestadas.

El meteotsunami que volvió a poner el tema en discusión

Otro episodio que llamó la atención ocurrió el 8 de diciembre de 2022 en Mar del Plata, cuando varias olas avanzaron sobre sectores de la costa durante un fin de semana largo.

El fenómeno fue relacionado con un meteotsunami, un tipo de variación rápida del nivel del mar provocada por perturbaciones atmosféricas, y no necesariamente por un terremoto.

Aunque no tuvo consecuencias graves, el episodio volvió a despertar el interés sobre los fenómenos capaces de provocar cambios repentinos en el comportamiento del mar.

Un fenómeno posible, pero de baja probabilidad

La evidencia disponible permite establecer una diferencia clave: un tsunami en Argentina no es imposible, pero tampoco existe actualmente una amenaza concreta que permita anticipar un evento de gran magnitud en Buenos Aires.

Los antecedentes históricos y científicos justifican el monitoreo de la actividad sísmica y oceánica, especialmente en las regiones australes. Sin embargo, en la Costa Atlántica bonaerense los especialistas consideran que las sudestadas y otros fenómenos meteorológicos costeros representan un peligro mucho más frecuente.

El caso de Mar del Plata sirve como recordatorio de que el mar puede presentar comportamientos excepcionales. Pero, más que una señal de alarma, estos antecedentes permiten estudiar los riesgos y mejorar la preparación de las ciudades costeras frente a fenómenos poco habituales.