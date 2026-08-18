Existe un fenómeno meteorológico verdaderamente impactante que puede transformar por completo el cielo: el cumulonimbus, una gigantesca nube de tormenta que suele formarse durante el verano y puede estar acompañada de una intensa actividad eléctrica. Su enorme tamaño y aspecto imponente sorprenden a simple vista. ¿Qué es y cómo se forma?

Qué es un cumulonimbus y cómo se forma

El cumulonimbus es una nube de tormenta de enorme desarrollo vertical. Es la formación nubosa que suele estar detrás de los episodios de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y granizo y, en determinadas condiciones, también puede favorecer la aparición de fenómenos más severos.

Su formación comienza cuando una masa de aire cálido y húmedo asciende rápidamente. A medida que gana altura, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa, dando lugar a una nube que puede crecer de manera considerable si la atmósfera continúa siendo inestable.

A simple vista, los cumulonimbus tienen el aspecto de grandes torres de nubes que se elevan varios kilómetros y pueden alcanzar aproximadamente 12 a 15 kilómetros de altura. En las capas superiores, los vientos pueden desplazar y extender la parte superior de la nube hasta darle su característica forma de yunque.

Su apariencia puede resultar espectacular, pero también funciona como una señal de alerta: cuando un cumulonimbus se desarrolla o avanza sobre una zona, puede indicar que se aproxima una tormenta. Si además aumenta la actividad eléctrica, lo recomendable es buscar un lugar seguro y evitar permanecer al aire libre.

¿Por qué se forman con mayor frecuencia en verano?

Durante los meses de verano, las altas temperaturas y la mayor cantidad de humedad disponible favorecen el desarrollo de estas enormes nubes. El calentamiento de la superficie hace que el aire cercano al suelo se vuelva más cálido y ascienda con mayor facilidad.

Qué es un cumulonimbus y cómo se forma. Magnific.

A esto se suma el vapor de agua presente en la atmósfera. Si existe suficiente humedad, inestabilidad y un mecanismo que favorezca el ascenso del aire, las nubes pueden crecer rápidamente hasta convertirse en cumulonimbus.

Por eso, después de jornadas muy calurosas y húmedas, es frecuente que se desarrollen tormentas intensas, especialmente durante la tarde y la noche. Son las conocidas tormentas de calor, en las que el fuerte ascenso del aire cálido y húmedo favorece la formación de grandes nubes convectivas.

¿Cuándo se forman los cumulonimbus?

Aunque el verano reúne las condiciones más favorables, los cumulonimbus pueden aparecer durante cualquier época del año. Lo importante no es únicamente la temperatura, sino que exista una combinación adecuada de humedad, inestabilidad y ascenso del aire.

En primavera y otoño también pueden desarrollarse cuando cambia el tiempo y se encuentran masas de aire con diferentes características. Incluso durante el invierno en Buenos Aires, pueden aparecer de manera puntual, por ejemplo, cuando el avance de un frente genera suficiente inestabilidad para que el aire ascienda rápidamente.

La diferencia es que durante el verano estas condiciones suelen darse con mayor frecuencia, mientras que en invierno requieren una configuración atmosférica particular.

En todos los casos, el resultado puede ser el mismo: una enorme estructura nubosa capaz de crecer en pocos minutos y desencadenar lluvias fuertes, rayos, truenos, ráfagas y granizo.