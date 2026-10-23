DF Entertainment fue elegida en un proceso de selección para brindar el servicio integral de producción y coordinación general de la Misa y la Vigilia de Jóvenes, en el marco de la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina.

Los encuentros se realizarán el 9 y 10 de noviembre de 2026, respectivamente, en las inmediaciones del Monumento a los Españoles. Serán dos de las citas centrales de la visita y convocarán a fieles y jóvenes de distintos puntos del país.

El servicio incluirá la producción integral y la coordinación general de ambos encuentros, además de la articulación de equipos técnicos, proveedores y servicios necesarios. Según la compañía, la planificación buscará garantizar una operación eficiente, cuidada y acorde a la relevancia histórica de las jornadas.

León XIV retomó este miércoles la audiencia general y su ciclo de catequesis, cuatro días después de recibir el alta del hospital Gemelli. Foto: EFE.

Para llevar adelante la operación, DF Entertainment trabajará junto al Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad y el Vaticano, además de las demás empresas adjudicadas por el Gobierno.

La adjudicación, según la empresa, ratifica su capacidad para producir eventos de gran escala y complejidad. Entre sus antecedentes figuran Lollapalooza Argentina, los 10 shows de Coldplay, la llegada de Taylor Swift y el regreso de Oasis, además de Paul McCartney, AC/DC, BTS, Harry Styles y Dua Lipa.

Su trayectoria incluye también los shows de Red Hot Chili Peppers, The Weeknd y Metallica, y la próxima visita de U2. Para la empresa, la elección reafirma su capacidad para trasladar su experiencia a acontecimientos que trascienden el entretenimiento y revisten especial importancia para la Argentina.