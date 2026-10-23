En esta noticia Salud del papa León: el último parte médico y el comunicado oficial

El papa León XIV está en las últimas semanas de su recuperación en el Vaticano mientras mantiene su agenda oficial. El líder de la Iglesia católica se encontró nuevamente con los fieles y confirmó su intención de venir a Argentina tras la intervención quirúrgica. Sin embargo, su estado de salud genera alertas constantes entre los creyentes debido a su extenso recorrido por Sudamérica.

El viaje a la Argentina forma parte de la gira latinoamericana programada para las próximas tres semanas. Los organizadores locales ajustan los detalles logísticos mientras la Santa Sede evalúa cada paso del líder católico y en este sentido, la actualización del parte médico es la clave.

Salud del papa León: el último parte médico y el comunicado oficial

La Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió un parte médico de los especialistas a cargo de la salud de León XIV, el doctor Luigi Carbone y el cirujano Stefano Margaritora. El texto oficial confirmó los resultados definitivos de los exámenes histológicos y los estudios de biología molecular realizados tras la operación.

Los médicos determinaron que el papa sufrió un adenocarcinoma pulmonar en una etapa totalmente localizada.

Según el informe, la evaluación oncológica posterior estableció formalmente que el paciente no requiere ningún tratamiento médico adicional. Los especialistas concluyeron que la intervención quirúrgica cumplió con el objetivo clínico de extirpar la afección por completo.

El papa León XIV confirmó su gira por Latinoamérica, pero el viaje está sujeto a su salud. DanielIbañez

La agenda oficial del papa y el día a día en Latinoamérica

El Sumo Pontífice ya retomó sus actividades habituales y encabeza las audiencias públicas en la Plaza de San Pedro y pese a que canceló su viaje a Asís, este es el cronograma previsto para el viaje:

La gira por Latinoamérica comenzará formalmente el 6 de noviembre e incluirá paradas en Uruguay, Argentina y Perú:

Uruguay (6-8 de noviembre): Montevideo, Paysandú y Florida.

Argentina (8-11 de noviembre): Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Perú (11-17 de noviembre): Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Las autoridades eclesiales locales preparan los encuentros masivos y las celebraciones litúrgicas previstas en el territorio nacional donde recorrerá distintos puntos de CABA, Córdoba capital y luego dará una misa en la Basílica de Luján, Buenos Aires, entre otros encuentros más formales.