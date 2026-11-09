El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta amarilla para este lunes 9 de noviembre en distintas zonas de Santa Cruz, donde se esperan fenómenos meteorológicos que podrían complicar las actividades al aire libre y la circulación.

El pronóstico que emitió el organismo gubernamental incluye lluvias de variada intensidad y fuertes ráfagas de viento en sectores de la cordillera y la meseta santacruceña, con diferentes condiciones según la región.

Cabe destacar que en zonas más elevadas podrían registrarse acumulados importantes de precipitación, con vientos del oeste que podrían alcanzar velocidades superiores a los 90 km/h.

Doble alerta amarilla: cuáles son las zonas de Santa Cruz afectadas por las lluvias y el viento

De acuerdo con el pronóstico oficial de alertas y advertencias, actualizado este lunes a las 6:07, la zona cordillerana de Güer Aike y Lago Argentino se encuentra bajo doble alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes.

Al mismo tiempo, la advertencia por viento para la tarde y noche de este lunes también alcanza a las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

El SMN confirmó doble alerta amarilla para algunas zonas de Santa Cruz este lunes 9 de noviembre. (Foto: SMN) SMN

Alerta amarilla por lluvias en Santa Cruz: podrían caer hasta 50 mm

Según el organismo meteorológico, la cordillera de de Güer Aike y la cordillera de Lago Argentino serán afectados por lluvias fuertes, con acumulados que se ubicarán entre los 10 y los 30 milímetros, con posibilidad de superarlos de manera localizada.

Sin embargo, en las zonas de mayor elevación podrían registrarse acumulados de entre 40 y 50 mm, con altas probabilidades de que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezclada.

Frente a esta situación, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones:

Evitar salir de los hogares si no es necesario.

No sacar la basura para impedir obstrucciones en los desagües.

Limpiar previamente desagües y sumideros.

Alejarse de las zonas inundables.

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Alerta amarilla por fuertes vientos: las ráfagas podrían alcanza los 90 km/h

La segunda alerta amarilla que mantiene vigente el SMN corresponde a fuertes vientos del sector oeste, que afectarán tanto a las zonas cordilleranas como a las mesetas de Santa Cruz.

Los vientos tendrán una velocidad de entre 40 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Ante este escenario climático, el organismo del clima recomendó: