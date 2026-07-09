WhatsApp se convirtió en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en el celular debido a la gran cantidad de fotos, videos, documentos, audios y archivos que se reciben todos los días. Con el paso del tiempo, ese contenido puede llenar la memoria del dispositivo y afectar su rendimiento.

Aunque muchas personas buscan una “papelera de WhatsApp”, la realidad es que la aplicación no tiene una papelera de reciclaje como ocurre en otros servicios.

Sin embargo, sí cuenta con una herramienta que permite revisar qué archivos consumen más almacenamiento y eliminarlos de forma sencilla para recuperar espacio.

¿Existe una papelera de WhatsApp? La función que realmente sirve para liberar memoria

A diferencia de otras aplicaciones, WhatsApp no guarda los archivos eliminados en una papelera desde donde puedan recuperarse más adelante. Cuando un usuario borra una foto, un video o un documento desde la aplicación, ese contenido desaparece definitivamente, salvo que exista una copia de seguridad previa.

La función que muchos conocen como “papelera” es en realidad el Administrador de Almacenamiento, una sección diseñada para mostrar cuánto espacio ocupa la aplicación y cuáles son los archivos más pesados.

Esta herramienta organiza el contenido por categorías, mostrando elementos de gran tamaño, archivos reenviados varias veces y los chats que más memoria consumen. De esta manera, resulta mucho más fácil identificar qué conviene eliminar sin tener que revisar conversación por conversación.

Papelera de WhatsApp: el Administrador de Almacenamiento permite borrar fotos, videos y documentos pesados para liberar memoria en Android y iPhone. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo encontrar el administrador de almacenamiento de WhatsApp paso a paso

Acceder a esta función es muy sencillo y está disponible tanto en teléfonos Android como en iPhone.

Solo hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp. Ingresar en Configuración. Entrar en Almacenamiento y Datos. Seleccionar Administración de Almacenamiento.

Al ingresar aparecerá un resumen con el espacio total que utiliza la aplicación y una lista de los chats ordenados según la cantidad de memoria que ocupan.

También se mostrarán los archivos más grandes y el contenido multimedia que puede eliminarse rápidamente. El usuario solo debe seleccionar los elementos que ya no necesita y presionar el ícono de la papelera para borrarlos de forma definitiva.

Otros consejos para liberar espacio en WhatsApp y evitar que vuelva a llenarse

Eliminar archivos es solo una parte del mantenimiento del almacenamiento del celular. También existen otras medidas que ayudan a evitar que la memoria vuelva a saturarse en poco tiempo.

Una de las más recomendables es desactivar la descarga automática de fotos, videos y documentos, especialmente si se participa en muchos grupos donde se comparte contenido constantemente. Así, cada archivo se descargará únicamente cuando el usuario lo decida.

Otra buena práctica consiste en realizar una limpieza periódica de los chats más activos para eliminar videos antiguos, imágenes repetidas y documentos que ya no sean necesarios.

Además, quienes desean conservar sus archivos sin ocupar espacio en el teléfono pueden hacer una copia de seguridad en servicios de almacenamiento en la nube, como Google Fotos o iCloud, según el sistema operativo del dispositivo.