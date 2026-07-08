Caminar por la vía pública parece una acción cotidiana, pero hacerlo de forma incorrecta puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente. Por eso, especialistas en seguridad vial recomiendan adoptar hábitos simples, como caminar en fila india y usar ropa clara, especialmente en rutas o durante la noche.

Estas recomendaciones no son nuevas, pero siguen siendo fundamentales para mejorar la visibilidad de los peatones y reducir situaciones de peligro. Además, cobran mayor importancia cuando se viaja con niños o adultos mayores.

Por qué recomiendan caminar en fila india y usar ropa clara

La recomendación de caminar en fila india aplica principalmente cuando se transita por rutas o banquinas, ya que permite ocupar menos espacio y disminuir el riesgo frente a los vehículos.

La recomendación de caminar en fila india aplica principalmente cuando se transita por rutas o banquinas. (Foto: Imagen ilustrativa)

Los especialistas también aconsejan:

Caminar siempre en sentido contrario al tránsito.

Mantenerse lo más lejos posible de la calzada.

Usar ropa blanca o de colores claros durante la noche.

Llevar bandas reflectantes o una linterna frontal si hay poca visibilidad.

Estas medidas ayudan a que los conductores detecten con mayor anticipación la presencia de peatones.

Las reglas de seguridad vial para cruzar calles y vías del tren

En zonas urbanas también existen hábitos que pueden prevenir accidentes.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Cruzar únicamente por esquinas o sendas peatonales.

Esperar sobre la vereda antes de avanzar.

Cruzar en línea recta y sin correr.

Evitar usar el celular o auriculares mientras se cruza.

Ceder el paso a ambulancias, bomberos y otros vehículos de emergencia.

En el caso de las vías del tren, siempre se deben utilizar las pasarelas habilitadas y respetar las barreras y señales de advertencia.

Qué cuidados especiales deben tener los peatones de noche

Durante la noche, la falta de visibilidad incrementa el riesgo de accidentes, por lo que los especialistas aconsejan extremar las precauciones.

Si se camina con niños, estos siempre deben estar acompañados por un adulto al momento de cruzar la calle. Además, es recomendable que usen prendas claras o elementos reflectantes.

Otro punto clave es evitar cualquier distracción. Cruzar mientras se habla por teléfono, se utilizan auriculares o se presta atención a otros dispositivos reduce la capacidad de reaccionar ante un vehículo y puede generar situaciones de riesgo.