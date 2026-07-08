Los primeros síntomas del Alzheimer suelen aparecer de forma gradual y, en muchos casos, pueden confundirse con olvidos propios del paso del tiempo.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que existen señales tempranas que permiten detectar la enfermedad y consultar al médico antes de que avance.

Uno de los principales interrogantes es qué se olvida primero en el Alzheimer. Identificar ese cambio puede ser clave para obtener un diagnóstico precoz, iniciar un tratamiento oportuno y preservar durante más tiempo la calidad de vida de la persona afectada.

Qué se olvida primero en el Alzheimer, según los especialistas

De acuerdo con la Asociación del Alzheimer, el primer cambio suele ser el olvido de información recién aprendida o de acontecimientos recientes.

De acuerdo con la Asociación del Alzheimer, el primer cambio suele ser el olvido de información recién aprendida o de acontecimientos recientes. (Foto: Archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Es frecuente que la persona no recuerde conversaciones recientes, pregunte varias veces lo mismo o necesite anotaciones y ayuda de familiares para realizar tareas que antes hacía sin inconvenientes.

Los expertos también advierten que, en las primeras etapas, pueden comenzar a olvidarse fechas importantes, compromisos o eventos significativos, aunque los recuerdos más antiguos suelen conservarse durante más tiempo.

Las primeras señales que pueden alertar sobre un posible Alzheimer

Además de la pérdida de memoria reciente, existen otros síntomas que merecen atención.

Entre los más frecuentes se encuentran:

Olvidar fechas o eventos importantes.

Repetir la misma pregunta varias veces.

Desorientarse en tiempo o lugar.

Tener dificultades para resolver problemas cotidianos.

Perder objetos y no recordar dónde quedaron.

Encontrar problemas para mantener una conversación o elegir las palabras adecuadas.

La Fundación del Cerebro explica que el inicio del Alzheimer suele ser lento y progresivo, por lo que muchas de estas señales aparecen de forma casi imperceptible.

Cuáles son los otros síntomas que pueden aparecer con el avance de la enfermedad

A medida que el Alzheimer progresa, comienzan a manifestarse cambios que afectan otras capacidades cognitivas y el comportamiento.

Los especialistas destacan algunas señales frecuentes:

Dificultad para realizar tareas habituales.

Disminución de la capacidad para tomar decisiones.

Pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba.

Cambios de humor, ansiedad o irritabilidad.

Confusión fuera de entornos conocidos.

Los neurólogos recomiendan consultar con un profesional cuando estos síntomas se vuelven repetitivos o afectan la vida cotidiana.

Aunque el Alzheimer no tiene cura, un diagnóstico temprano permite acceder a tratamientos y estrategias que ayudan a retrasar el avance de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente y su entorno.