WhatsApp confirmó el lanzamiento de los nombres de usuario, una función que permitirá escribirle a cualquier contacto sin necesidad de conocer su número de teléfono. La aplicación, utilizada por más de 3.000 millones de personas, inicia esta semana el período de reserva de usuarios a nivel mundial .

La confirmación llegó de parte de Alice Newton-Rex, vicepresidenta de producto de WhatsApp, quien explicó que la herramienta busca dar más control sobre la privacidad de cada usuario. La función es opcional y se suma, sin reemplazar, al número de teléfono como vía de contacto.

¿Cómo funcionan los nombres de usuario de WhatsApp?

El nuevo sistema permite crear un nombre de usuario único para identificarse dentro de la aplicación, en lugar de compartir el número de teléfono personal. Cada persona podrá elegirlo, modificarlo o eliminarlo cuando lo desee .

Los usuarios podrán generarlo de forma manual o usar el generador automático que ofrece la plataforma. También existe la opción de trasladar el nombre ya utilizado en Instagram o Facebook durante este período de reserva inicial.

Pasos para reservar el nombre de usuario

Para activar la función dentro de la aplicación, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Configuración

Seleccionar la opción Cuenta

Buscar la pestaña Usuario , si ya está habilitada

Elegir un nombre disponible o trasladarlo desde Instagram o Facebook

Cada persona podrá elegir el nombre de usuario, modificarlo o eliminarlo cuando lo desee. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo afecta este cambio a la privacidad de los usuarios?

La función busca reducir la exposición del número de teléfono, uno de los datos más sensibles dentro de la aplicación. WhatsApp no habilitará ningún listado público de nombres de usuario para evitar búsquedas no autorizadas.

Como medida extra, cada persona podrá exigir una clave numérica de cuatro dígitos para ser contactada. Los nombres de figuras públicas, marcas y organismos oficiales quedarán reservados, y la prioridad de reserva durará solo por tiempo limitado.