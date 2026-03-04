En redes sociales y foros de limpieza doméstica comenzó a circular un método simple que promete mejorar el funcionamiento de las ventanas corredizas. El truco consiste en utilizar papel aluminio para limpiar los rieles donde suelen acumularse polvo, grasa y humedad. Según especialistas en mantenimiento del hogar, este recurso puede ayudar a remover suciedad incrustada en los canales de las aberturas, lo que facilita el desplazamiento de los marcos y evita que se formen obstrucciones. El aluminio actúa como una herramienta de limpieza mecánica que permite desprender residuos acumulados sin dañar las superficies metálicas. Gracias a su flexibilidad, el material puede adaptarse a los espacios estrechos de los rieles, donde con frecuencia se acumulan partículas de polvo, restos de grasa o sedimentos que dificultan el movimiento de la ventana. Al eliminar estas obstrucciones, las hojas corredizas se deslizan con mayor facilidad. Además, la limpieza del canal ayuda a evitar la acumulación de agua y humedad, factores que con el tiempo pueden provocar óxido o malos olores en las estructuras. Para utilizar esta técnica no se necesitan herramientas especiales. El procedimiento consiste en seguir algunos pasos simples: Este proceso permite desprender sedimentos acumulados y dejar los rieles más limpios. Mantener las ventanas en buen estado depende en gran parte de una limpieza regular. Los especialistas sugieren realizar esta tarea al menos una vez al mes en condiciones normales. En lugares donde hay mayor presencia de polvo o humedad ambiental, el mantenimiento puede ser más frecuente. En esos casos, se recomienda repetir la limpieza aproximadamente cada quince días. Además de este truco para ventanas, el papel aluminio se utiliza en distintas tareas domésticas.Uno de los usos más conocidos es el afilado rápido de tijeras. Para hacerlo, se dobla una hoja de aluminio varias veces y se realizan cortes consecutivos, lo que ayuda a recuperar el filo. En la cocina, también se emplea para eliminar restos de grasa adheridos en ollas, sartenes o parrillas de hierro y acero. En estos casos se utiliza una bola de aluminio para raspar la superficie. Sin embargo, este método no se recomienda en utensilios con recubrimiento antiadherente, ya que puede dañarlos. En el lavadero, colocar una lámina de aluminio debajo de la funda de la tabla de planchar permite reflejar el calor y agilizar el planchado de la ropa. El material también se utiliza para conservar alimentos, ya que ayuda a mantener la temperatura de los platos por más tiempo y favorece la distribución del frío en el freezer. Incluso en jardinería puede resultar útil: pequeñas tiras de aluminio colocadas cerca de las macetas reflejan la luz hacia las plantas y ayudan a ahuyentar algunos insectos.