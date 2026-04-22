La combinación de limón con sal se volvió un truco casero muy difundido para la limpieza del hogar, especialmente entre quienes buscan alternativas más simples y accesibles. Este método, que circula desde hace tiempo, ganó popularidad por su facilidad de uso y por emplear ingredientes comunes. Su uso se destaca por la capacidad de desinfectar superficies y eliminar manchas, convirtiéndose en una opción práctica para tareas cotidianas sin recurrir exclusivamente a productos industriales. Esta mezcla se utiliza principalmente para desinfectar y limpiar superficies. El limón aporta acidez, lo que ayuda a eliminar bacterias y restos de suciedad, mientras que la sal funciona como un abrasivo suave que facilita la remoción de manchas. Es especialmente útil en objetos como tablas de cortar, utensilios de cocina o superficies con óxido leve, donde la combinación puede ayudar a mejorar el aspecto y la higiene. Para aprovechar este truco en casa, se pueden seguir estos pasos: Este procedimiento puede repetirse según el nivel de suciedad o manchas presentes. Aunque es una opción práctica, es importante considerar algunos puntos: Usado correctamente, este truco puede ser una alternativa útil para mantener superficies limpias, desinfectadas y libres de manchas en el hogar.