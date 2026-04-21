En muchos hogares, los restos de café usado suelen terminar en la basura sin aprovechar su potencial. Sin embargo, este material orgánico ha comenzado a ganar protagonismo como una alternativa práctica para mejorar la higiene del baño. Su composición permite actuar sobre los olores y aportar beneficios en las tuberías. Por eso, cada vez más personas optan por incorporarlo en rutinas simples de limpieza doméstica. Aunque no reemplaza productos especializados, este método se posiciona como una solución accesible para quienes buscan mantener el ambiente fresco y funcional sin recurrir a químicos agresivos. El uso del café en este contexto responde a sus propiedades naturales para absorber y neutralizar olores. Este recurso resulta útil especialmente en baños con poca ventilación o uso constante. Más allá del control de olores, el café también puede aportar efectos leves en el mantenimiento de las tuberías. Su uso debe ser moderado para evitar acumulaciones innecesarias en el sistema. El café actúa como un elemento natural que mejora la percepción del ambiente en el baño. Este método se integra fácilmente en rutinas domésticas, aprovechando un residuo cotidiano para mejorar el entorno.