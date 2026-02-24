Los trucos caseros están cada vez más presentes en la vida cotidiana y existe una técnica muy poco conocida que ayuda a limpiar en profundidad el inodoro y eliminar por siempre las manchas amarillas sin tener que gastar en exceso. Para este truco de limpieza será necesario contar únicamente con papel aluminio, el cual ayudará a tener una limpieza mucho más efectiva del inodoro. Además, este “lifehack” lleva muy poco tiempo y es extremadamente sencillo de aplicar. Este método de limpieza consiste, básicamente, en tomar un trozo de papel aluminio y formar bollos medianos. Lo ideal es que sean cuatro o cinco bolitas y colocarlas en el depósito del inodoro. Una vez hecho esto, se deben esperar entre cinco y diez minutos y luego apretar el botón. Como resultado, el agua de la descarga saldrá amarilla y la cisterna quedará totalmente limpia gracias al poder residual que tiene el aluminio. Cuando se presione el botón, es importante retirar las bolitas de papel aluminio ya que, si se dejan allí, podrían generar inconvenientes en las tuberías, de modo tal que esta técnica es para aplicar una o dos veces. Además de utilizarse para cocinar, el papel aluminio es un aliado fundamental de la limpieza del hogar, convirtiéndose en un elemento muy versátil. En este sentido, el papel aluminio puede emplearse para limpiar diferentes sectores la casa y entre los principales usos, se destacan: Un truco simple y efectivo para eliminar el sarro del inodoro es usar vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Para hacer esta técnica de limpieza, primero, se debe tirar una taza de vinagre dentro del inodoro y dejar actuar al menos 30 minutos para que el ácido afloje el sarro adherido. Luego, hay que agregar dos cucharadas de bicarbonato, esperar cinco minutos más y frotar con un cepillo para desprender todo el sarro. Por último, hay que tirar la cadena para que la superficie quede limpia.