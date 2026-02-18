El vinagre blanco es uno de los ingredientes más versátiles del hogar y, aunque suele usarse principalmente en la cocina, existe un método poco conocido que se volvió tendencia: rociar vinagre en las paredes. Este truco, simple y económico, se volvió tendencia por su alta efectividad para combatir la humedad y eliminar el moho, dos problemas frecuentes que, además de arruinar superficies, pueden afectar la salud si no se tratan a tiempo. Las paredes, especialmente las del baño, suelen acumular humedad y, con el tiempo, aparecen hongos y manchas de moho. Además de ser un problema estético, estos microorganismos pueden generar alergias, irritaciones y complicaciones respiratorias, afectando con mayor gravedad a niños, bebés, adultos mayores y personas con patologías preexistentes. En este contexto, el vinagre se posiciona como un aliado eficaz para eliminar el moho y mantener las superficies limpias sin recurrir a químicos agresivos. Su acidez suave le permite eliminar hasta el 82% de las especies de moho, convirtiéndolo en una alternativa económica y libre de sustancias tóxicas. La presencia de humedad y moho puede desencadenar distintos problemas de salud, entre ellos: Para preparar esta mezcla, se necesitan seguir los siguientes pasos: Si la colonia de moho es pequeña, puede eliminarse de forma segura con este método casero. Sin embargo, cuando la superficie afectada es extensa o se sospecha de un moho tóxico, es importante recurrir a un profesional especializado. El vinagre también puede combinarse con bicarbonato para crear una pasta casera muy eficaz contra el moho. Para prepararla, se necesita: El vinagre aporta ácido acético, mientras que el bicarbonato actúa como agente alcalino y abrasivo suave, neutralizando olores y debilitando la estructura de los hongos.