La sal se ha consolidado como uno de los recursos más efectivos para erradicar el sarro del baño sin requerir frotar ni utilizar productos químicos agresivos. Sus propiedades abrasivas y desinfectantes permiten la limpieza del inodoro y otras superficies de forma rápida y segura. Mantener el baño libre de sarro no solo mejora su estética, sino que también previene la proliferación de bacterias y olores desagradables que tienden a acumularse debido a la humedad y el uso cotidiano. La sal presenta una acción antiséptica y corrosiva suave que contribuye a desprender el sarro, eliminar microorganismos y restaurar el blanco original del inodoro. Al aplicarse directamente sobre la superficie, actúa de manera progresiva, ablandando las manchas incrustadas sin perjudicar la porcelana. A diferencia de los limpiadores industriales, la sal no emite vapores agresivos ni afecta el esmalte del inodoro, lo que permite su uso frecuente sin riesgo para la salud. Además de la sal, existen otros remedios caseros muy efectivos que se pueden preparar fácilmente: El método más práctico consiste en aplicar sal antes de ir a dormir para que actúe varias horas sin interrupciones.