A partir de este mes, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementará una modificación en la forma en que se liquida el Impuesto a los Automotores. Desde ahora, el tributo dejará de cobrarse en períodos bimestrales y pasará a facturarse en cuotas mensuales. Con este cambio, los contribuyentes comenzarán a recibir 10 boletas de patente entre marzo y diciembre, en lugar del esquema anterior. Según el organismo, la modificación no altera el monto total del impuesto, sino únicamente la manera en que se distribuye el pago a lo largo del año. El nuevo sistema establece que la liquidación del Impuesto Automotor se realizará en diez cuotas anuales. De acuerdo con lo informado por ARBA, el objetivo es facilitar la organización de los pagos y evitar el impacto de facturas que acumulaban dos meses de impuesto. Cristian Girard, director ejecutivo del organismo, explicó que la medida busca que los contribuyentes puedan ordenar mejor sus finanzas. Según indicó el funcionario, el cambio apunta a aliviar la carga que representaba recibir una boleta con la liquidación correspondiente a dos meses. Girard también señaló que la modificación se venía analizando desde hace tiempo, aunque recién pudo implementarse luego de una actualización del sistema tecnológico del organismo. Hasta ahora, la estructura informática de ARBA no permitía avanzar con un esquema de facturación mensual para este impuesto. Además, el funcionario adelantó que la intención del organismo es aplicar un sistema similar en el futuro para el impuesto inmobiliario. El titular de ARBA aseguró que una parte importante de los propietarios de vehículos abonará menos que el año anterior. Según explicó en una entrevista radial, tres de cada cuatro contribuyentes pagarán nominalmente menos patente que en 2025. Girard recordó que el año pasado el impuesto tuvo un incremento significativo debido a que la Legislatura no aprobó la ley impositiva correspondiente, lo que generó un desajuste entre las valuaciones de los vehículos y las alícuotas aplicadas. De acuerdo con el funcionario, la situación se corrigió con la aprobación del proyecto que había sido enviado por el gobernador, lo que permitió ajustar el esquema para este año. Sin embargo, aclaró que la reducción no se aplicará a todos los casos: los vehículos de mayor valuación quedan fuera de esa tendencia.