La limpieza del baño es una de las actividades más relevantes para asegurar la salubridad del hogar. Este espacio es uno de los que más acumula bacterias que pueden representar un riesgo para la salud, por lo que es esencial establecer una rutina eficaz que permita una desinfección exhaustiva. En el mercado existen numerosos productos de limpieza disponibles. No obstante, frecuentemente contienen ingredientes tóxicos que pueden tener efectos perjudiciales tanto para las personas como para el medioambiente. Por esta razón, a continuación, se presenta un método para limpiar el inodoro de manera segura y efectiva, sin recurrir a productos agresivos. El inodoro es uno de los lugares donde más se acumulan sarro y bacterias. El sarro, un elemento calcáreo, se adhiere firmemente dentro del inodoro, lo que supone un verdadero dolor de cabeza para quienes deben hacer la limpieza diaria. Como en muchos otros ámbitos de la vida, la solución se encuentra en lo que ya tienes en tu casa: ingredientes como el bicarbonato de sodio, o el vinagre, han vuelto a ponerse en valor gracias a recuperar trucos de limpieza antiguos. Si bien el mercado cuenta con una amplia gama de productos fuertes para arrasar con esta suciedad, muchos pueden ser irritantes para la salud y menos amigables con el medio ambiente. El limón es un ingrediente que seguramente se encuentra en su hogar y que puede ser utilizado para eliminar el sarro del inodoro. Este cítrico puede ayudar a aflojar el sarro y mejorar el aspecto del inodoro. El truco más básico para la limpieza del inodoro requiere de solo un ingrediente que de seguro tiene en su casa: el limón. Si el sarro está muy pegado, repítelo 1 o 2 veces.