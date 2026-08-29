La credencial PAMI es fundamental para acceder a los beneficios.

Miles de jubilados y pensionados utilizan todos los días los servicios del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) para acceder a consultas médicas, realizar trámites y retirar medicamentos. Sin embargo, muchos afiliados todavía tienen dudas sobre qué credenciales siguen vigentes y cuáles pueden presentar para validar su cobertura.

Desde el organismo recordaron que existen cuatro credenciales habilitadas, todas con la misma validez para acceder a las prestaciones, pedir medicamentos gratuitos en farmacias y realizar gestiones vinculadas a la obra social.

Cuáles son las credenciales válidas de PAMI para acceder a las prestaciones

PAMI mantiene vigentes cuatro formatos de credencial para que los afiliados puedan identificarse al momento de utilizar los servicios de la obra social.

Imagen ilustrativa. IA Gemini

Las credenciales válidas son:

Credencial digital : está disponible a través de la aplicación MI PAMI y puede mostrarse directamente desde el celular, sin necesidad de imprimirla.

Credencial provisoria con código QR : puede descargarse e imprimirse. Para ser válida debe contar obligatoriamente con el código QR correspondiente.

Credencial provisoria ticket : se obtiene a través de las terminales de autogestión ubicadas en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) de todo el país.

Credencial plástica: aunque ya no se entrega a nuevos afiliados, continúa siendo válida para quienes aún la conservan.

Estas credenciales permiten realizar distintos trámites y acceder a servicios esenciales, como la atención médica, la validación de consultas con especialistas, la solicitud de turnos y el retiro de medicamentos en farmacias adheridas.

La credencial digital de MI PAMI no es obligatoria

Uno de los puntos que más consultas genera entre los afiliados es la utilización de la aplicación MI PAMI. Frente a esto, el organismo aclaró que la credencial digital es una alternativa más, pero no constituye un requisito obligatorio.

Esto significa que los jubilados y pensionados pueden continuar utilizando cualquiera de las otras credenciales habilitadas para acreditar su identidad ante médicos, farmacias o centros de atención .

Además, desde PAMI remarcaron que ningún profesional de la salud ni prestador puede negar una consulta médica, la entrega de medicamentos ni el acceso a prestaciones por el hecho de no tener instalada la aplicación MI PAMI en el teléfono celular.

Qué pasa si perdiste la credencial plástica de PAMI

La obra social dejó de distribuir la tradicional credencial plástica hace tiempo, pero quienes todavía la tienen pueden seguir utilizándola normalmente.

Sin embargo, perder la tarjeta física no implica quedarse sin cobertura ni tener problemas para acceder a las prestaciones. En esos casos, los afiliados pueden optar por cualquiera de las otras modalidades vigentes.

Para qué sirve la credencial de PAMI

La credencial es el documento que permite acreditar la afiliación a la obra social y resulta necesaria para numerosas gestiones y prestaciones .

Entre sus principales usos se encuentran:

Retirar medicamentos en farmacias.

Validar consultas médicas y estudios.

Solicitar turnos en agencias de PAMI.

Realizar trámites presenciales y gestiones administrativas.

Acceder a distintas prestaciones y servicios de la obra social.

De esta manera, PAMI ofrece distintas alternativas de identificación para que los afiliados puedan acceder a la atención médica y a los beneficios del organismo sin depender de una única modalidad de credencial.