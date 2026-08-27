Paro confirmado | Más de 100 centros médicos no prestarán servicio a PAMI durante 48 horas: las 4 provincias afectadas.

Miles de afiliados de PAMI enfrentarán complicaciones para acceder a consultas y estudios médicos en los próximos días.

Más de 100 prestadores de salud privados anunciaron un paro de 48 horas en reclamo por demoras en los pagos y actualización de aranceles, una medida que impactará de forma directa en cuatro provincias argentinas.

La protesta fue confirmada por entidades que nuclean a clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico privados que trabajan con la obra social de los jubilados.

Según explicaron, la decisión se tomó tras varios reclamos vinculados a pagos atrasados que afectan la sustentabilidad de los servicios.

Qué provincias estarán afectadas por el paro de prestadores de PAMI

La medida alcanzará a más de un centenar de centros de salud distribuidos en las siguientes jurisdicciones:

Buenos Aires .

Córdoba .

San Juan .

Mendoza.

La medida, resuelta por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social, corre desde este jueves 27 de agosto hasta el viernes 28 de agosto.

Miles de afiliados de PAMI enfrentarán complicaciones para acceder a consultas y estudios médicos en los próximos días. Shutterstock / Composición Canva

Durante las 48 horas de protesta, muchos establecimientos suspenderán la atención habitual para afiliados de PAMI, aunque algunos garantizarán prestaciones de urgencia y emergencias.

Desde el sector médico sostienen que la situación económica generó dificultades para afrontar gastos operativos, salarios e insumos. En este contexto, reclaman una solución que permita normalizar la atención y evitar nuevas interrupciones del servicio.

Para los jubilados y pensionados, la recomendación es comunicarse previamente con el centro médico correspondiente antes de concurrir a un turno programado, ya que cada institución puede aplicar modalidades diferentes durante la medida de fuerza.

Qué pasará con los turnos y las prestaciones médicas

El impacto del paro podría reflejarse principalmente en:

Consultas médicas programadas.

Estudios de diagnóstico.

Prácticas ambulatorias.

Controles de rutina.

Turnos otorgados para esos días.

Sin embargo, las guardias y emergencias mantendrían su funcionamiento habitual en la mayoría de los establecimientos adheridos a la protesta.

Desde PAMI no se descartan negociaciones para intentar destrabar el conflicto y restablecer la prestación normal de los servicios. No obstante, hasta el momento el paro continúa confirmado y afectará a miles de afiliados en las cuatro provincias involucradas.

En este sentido, quienes tengan turnos durante las jornadas alcanzadas por la medida deberán verificar posibles reprogramaciones para evitar inconvenientes y confirmar qué prestaciones seguirán disponibles en cada centro de salud.