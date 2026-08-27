La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya difundió el calendario de pagos para los jubilados y pensionados para septiembre 2026. En el noveno mes del año, el organismo previsional definió además un aumento del 2,1% en los haberes de este grupo, a raíz del último dato de inflación que difundió el INDEC correspondiente a julio.

La Resolución 349/2025, de noviembre del año pasado ya, confirmó cuáles serán las fechas del calendario de pagos. Como es habitual, se realizará de forma escalonada, priorizando el orden según la terminación del DNI.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2026?

Con el incremento anunciado, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos tendrán una suma total que llegará a $ 498.633: ($ 428.633 de haber mínimo con aumento + 70.000 de bono). En tanto, el haber máximo quedará establecido en $ 2.884.296 para septiembre .

El monto de $ 70.000 estará destinado a jubilados y pensionados que perciban los ingresos más bajos. Podrán acceder al beneficio:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

20,000 thousand argentine pesos. New banknotes Argentina. Financial business concept, close up Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Para cobrar los $ 70.000 completos, será necesario percibir el haber mínimo. Quienes cobren un monto superior, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el top fijado por el Gobierno.

Por ejemplo: un jubilado que cobre $ 448.633, recibirá un bono de $ 50.000, de manera que su ingreso total llegue a $ 498.633, equivalente al haber mínimo más el bono máximo.

Jubilados ANSES septiembre 2026: cuándo cobro

En función del calendario de pagos difundido por el Gobierno, el esquema de pagos se organizará de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0 : martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1 : miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2 : jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3 : viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4 : lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5 : martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6 : miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7 : jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8 : viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo