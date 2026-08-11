Confirmado por la Fuerza Aérea argentina | Se abren las inscripciones para la carrera militar de Oficial y Suboficial. (Imagen ilustrativa)

La Fuerza Aérea argentina confirmó el comienzo de las inscripciones para las carreras de oficial y suboficial.

Para los jóvenes que buscan un espacio en una de las fuerzas armadas más importantes, se trata de una oportunidad única para comenzar la carrera militar.

Cuáles son los requisitos para oficial y suboficial

Ser argentino/a nativo/a o por opción.

Tener entre 17 y 24 años de edad .

Ser soltero/a .

Tener secundario completo (también se puede realizar la inscripción, cursando el último año).

Cuándo es el cierre de inscripciones

Los postulantes podrán inscribirse en las carreras el 27 de noviembre .

Cabe destacar que, ante cualquier información, los postulantes pueden consultar en el mail ingreso@faa.mil.ar .

Formarse en la Fuerza Aérea Argentina

La Fuerza Aérea Argentina ofrece dos grandes caminos de desarrollo profesional: la Carrera de Oficial y la Carrera de Suboficial. Ambas combinan formación académica, instrucción militar, entrenamiento físico y prácticas profesionales orientadas al ámbito aeronáutico y aeroespacial.

Carrera de Oficial

El plan de estudios integra tres áreas principales:

Área académica

Los cadetes reciben formación universitaria en:

Matemática y Física.

Aerodinámica.

Navegación aérea.

Gestión y administración.

Conducción de recursos humanos.

Planeamiento estratégico.

Defensa nacional.

Historia militar.

Derecho y normativa aeronáutica.

Inglés técnico y operacional.

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Área militar

Aprenden:

Liderazgo y conducción.

Táctica aérea.

Organización militar.

Seguridad operacional.

Procedimientos militares.

Instrucción de combate.

Defensa de instalaciones aeronáuticas.

Supervivencia, evasión y escape.

Área física y deportiva

Se desarrollan aptitudes físicas mediante:

Atletismo.

Tiro deportivo.

Boxeo.

Esgrima.

Pentatlón militar.

Básquetbol.

Fútbol y otras disciplinas.

Prácticas

Durante la carrera los cadetes realizan:

Instrucción aérea.

Entrenamiento en simuladores.

Vuelos de familiarización e instrucción.

Campañas militares.

Ejercicios de supervivencia.

Maniobras tácticas.

Actividades de campo y liderazgo.

Especialidades posteriores

Una vez egresado, el Oficial puede desempeñarse en distintos escalafones:

Escalafón Aire

Piloto de caza.

Piloto de transporte.

Piloto de helicóptero.

Escalafón General

Comunicaciones.

Vigilancia y control aéreo.

Defensa antiaérea.

Operaciones especiales.

Inteligencia.

Navegador militar.

Meteorología.

Tránsito aéreo.

Administración financiera.

Operador de Sistemas Aéreos No Tripulados (drones).

Escalafón Técnico

Ingeniería aeronáutica.

Ingeniería electrónica.

Qué puede hacer un Oficial

A lo largo de su carrera podrá:

Comandar personal militar.

Pilotar aeronaves militares.

Participar en misiones de defensa y control aeroespacial.

Integrar operaciones de búsqueda y rescate.

Planificar operaciones aéreas.

Desempeñarse en inteligencia y control del espacio aéreo.

Ocupar cargos de conducción, jefatura y dirección dentro de la Fuerza Aérea.

Carrera de Suboficial

La formación apunta a desarrollar especialistas técnicos y operativos.

Formación militar

Disciplina militar.

Instrucción de combate.

Orden cerrado.

Liderazgo de pequeñas fracciones.

Ética profesional.

Seguridad operacional.

Formación académica y técnica

Según la especialidad elegida, se estudian:

Mecánica aeronáutica.

Electrónica aeronáutica.

Telecomunicaciones.

Sistemas de radar.

Armamento y explosivos.

Logística y abastecimiento.

Sensores e imágenes.

Talleres de mantenimiento aeronáutico.

Prácticas

Los aspirantes desarrollan actividades prácticas relacionadas con:

Mantenimiento de aeronaves.

Reparación de sistemas electrónicos.

Operación de radares.

Comunicaciones aeronáuticas.

Gestión logística.

Manipulación de equipos y materiales especializados.

Apoyo directo a operaciones aéreas.

Especialidades

Actualmente pueden acceder, entre otras, a:

Mecánico Aeronáutico.

Electrónico Aeronáutico.

Telecomunicaciones.

Armamento y Explosivos.

Sensores de Imágenes.

Abastecimiento.

Mecánico de Taller.

Electrónico de Taller.

Qué puede hacer un Suboficial

Al egresar estará capacitado para:

Mantener y reparar aeronaves.

Operar sistemas de comunicaciones y radar.

Gestionar armamento y equipos especiales.

Integrar escuadrones y brigadas aéreas.

Participar en despliegues y operaciones.

Brindar apoyo técnico esencial para las misiones aéreas.

Diferencia principal entre Oficial y Suboficial

Oficial: orientado a la conducción, liderazgo, administración y empleo estratégico de los recursos humanos y materiales de la Fuerza Aérea. Duración: 4 años .

Suboficial: orientado a la especialización técnica y operativa, siendo el experto que mantiene y opera gran parte de los sistemas aeronáuticos de la Institución. Duración: 2 años.

Ambos caminos ofrecen una carrera profesional de largo plazo, capacitación permanente y la posibilidad de servir al país en una de las instituciones más especializadas del ámbito aeroespacial argentino