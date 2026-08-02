Estafa virtual a jubilados: le prometieron un trámite por PAMI, accedieron a sus datos personales y le vaciaron las cuentas bancarias.

Una jubilada de 75 años del barrio Próspero Palazzo, en Comodoro Rivadavia, fue víctima de una estafa virtual que terminó con el vaciamiento de sus cuentas bancarias , según confirmó el medio local ABCdiario.

El hecho ocurrió el miércoles 29 de julio, cerca del mediodía, y expuso una modalidad de fraude cada vez más frecuente entre los afiliados de PAMI.

Según consta en la denuncia penal, la mujer recibió una videollamada de un número desconocido. Del otro lado, un delincuente se presentó como operario de PAMI y la contactó con la excusa de gestionar un trámite vinculado a una prótesis dental.

Cómo operaron los estafadores

Durante la conversación, el falso agente le envió enlaces apócrifos que simulaban pertenecer a entidades bancarias.

Al ingresar sus datos en esas plataformas falsas, los delincuentes obtuvieron acceso irrestricto a sus credenciales financieras.

Estafa virtual a jubilados: le prometieron un trámite por PAMI, accedieron a sus datos personales y le vaciaron las cuentas bancarias. Gemini.

El resultado fue la sustracción de $1.900.000 de sus cuentas. El caso ya está bajo investigación judicial.

Esta modalidad combina dos elementos que la vuelven especialmente efectiva contra adultos mayores:

El uso de videollamada , que genera una falsa sensación de legitimidad frente al llamado telefónico tradicional

La excusa de un trámite médico concreto, algo que cualquier afiliado de PAMI puede estar esperando

Qué recomienda PAMI para evitar caer en la estafa

El organismo remarcó en reiteradas ocasiones que nunca se comunica con sus afiliados para solicitar datos personales, bancarios o claves , sin importar el canal utilizado.

Las recomendaciones oficiales incluyen:

No compartir números de documento, CBU ni contraseñas bajo ningún concepto

Desconfiar de cualquier llamada o videollamada que presione con la pérdida de un beneficio

Verificar cualquier trámite únicamente a través de la app Mi PAMI , el sitio web oficial o las Unidades de Gestión Local

Ante la duda, cortar la comunicación y llamar al 138, PAMI Escucha y Responde

Si ya se compartió información sensible, los especialistas aconsejan contactar de inmediato al banco para bloquear cuentas y tarjetas, y hacer la denuncia policial correspondiente sin demora, ya que cada minuto cuenta para frenar nuevas transferencias.