En los últimos meses, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) realizó cambios en su esquema de cobertura de medicamentos, lo que modificó el acceso para miles de jubilados y pensionados.

No obstante, en agosto de 2026, todavía existen tratamientos que mantienen una cobertura del 100%, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

A continuación, te contamos cuáles son los medicamentos incluidos y qué condiciones deben reunir los afiliados para obtener el beneficio.

Qué medicamentos de PAMI siguen con cobertura del 100% en agosto de 2026

Para brindar una mejor cobertura y prevenir el consumo excesivo de medicamentos, PAMI implementó nuevos límites terapéuticos de acuerdo a las recomendaciones sobre el uso racional de fármacos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los medicamentos que continúan con cobertura del 100% para quienes cumplan con los requisitos establecidos por PAMI incluyen los siguientes tratamientos:

Medicación para el tratamiento de la diabetes.

Fármacos destinados a pacientes con cáncer.

Tratamientos oncohematológicos.

Medicación para personas con hemofilia.

Tratamientos para VIH y hepatitis B y C.

Fármacos para pacientes trasplantados.

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos.

Tratamientos para la artritis reumatoidea.

Medicación para enfermedades fibroquísticas.

Fármacos oftalmológicos de aplicación intravítrea.

Tratamientos para la osteoartritis.

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica y el hiperparatiroidismo.

En el resto de los casos, la cobertura puede variar entre el 40% y el 80%, según el tipo de medicamento y la patología del afiliado.

PAMI confirmó qué medicamentos siguen con cobertura del 100% en agosto de 2026: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

¿Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI?

Para retirar los medicamentos con cobertura, el afiliado debe contar con una receta electrónica emitida por su médico de cabecera.

Una vez cargada en el sistema, solo deberá acercarse a la farmacia elegida con su DNI y la credencial de PAMI para retirar la medicación.

Si el titular no puede realizar el trámite personalmente, un familiar o persona autorizada podrá hacerlo presentando la documentación correspondiente.

Además, PAMI mantiene vigente el subsidio social, destinado a jubilados y pensionados que no cuentan con recursos suficientes para afrontar el costo de los medicamentos.

¿Cómo solicitar el subsidio de PAMI?

El trámite para obtener el subsidio de PAMI puede realizarse en línea o en una agencia PAMI, según la cantidad de medicamentos que necesite el afiliado.

Hasta 4 medicamentos: el afiliado puede realizar la solicitud en línea con validación automática.

Hasta 6 medicamentos: la solicitud es evaluada por la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente

Más de 6 medicamentos: la solicitud requiere evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL) y Nivel Central debido a la polimedicación.

Los afiliados que soliciten el subsidio social también deberán cumplir una serie de condiciones económicas y patrimoniales. Entre los principales requisitos se encuentran: