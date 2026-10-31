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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a los jubilados y pensionados afiliados la cobertura del 100% de medicamentos para tratamientos especiales en reumatología, como la artritis reumatoidea.

No obstante, para acceder a ella el afiliado, o un familiar o un apoderado deberá realizar el trámite de manera online o de manera presencial.

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Qué documentación se necesita

La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica que afecta las articulaciones, causando dolor, hinchazón, rigidez y daño articular.

Para aliviar los síntomas, los tratamientos especiales se realizan con medicamentos. Los afiliados de PAMI que quieran acceder a la cobertura del 100% deben contar con la siguiente documentación:

  • Documento Nacional de Identidad.
  • Receta de PAMI del medico/a especialista.
  • Formulario único de pedido inicio o renovación según corresponda.
  • Estudios que justifiquen la solicitud.

Dónde realizar el trámite

El trámite se realiza vía web a través del celular, tablet o computadora. Y en el caso de que lo requiera, también podrá realizar el trámite de manera presencial en la Agencia PAMI más cercana a su domicilio.

PAMI: cómo acceder a la cobertura del 100% en medicamentos para la artritis reumatoidea, qué documentación se necesita y dónde realizar el trámite.
PAMI: cómo acceder a la cobertura del 100% en medicamentos para la artritis reumatoidea, qué documentación se necesita y dónde realizar el trámite.

Cómo acceder a la cobertura del 100% en medicamentos para reumatología

El paso a paso del trámite es el siguiente:

  • Reunir el DNI, la receta, el formulario y los estudios.
  • Ingresar a pami.org.ar, sección Trámites Web y buscar el trámite de artritis reumatoidea.
  • Elegir el motivo, inicio o renovación, y completar la solicitud.
  • Seguí el avance desde Estado de Trámite.

En el caso de que la persona nunca haya hecho un trámite, PAMI incluye un video explicativo que muestra cómo realizarlos paso a paso.

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En conclusión, la cobertura del 100% en reumatología no es automática y el afiliado debe acceder a través de un trámite. Con todos los requisitos completos, el proceso se realiza a través de la web.

Cabe destacar que si el trámite no resulta como esperaba el afiliado, el mismo sitio ofrece la posibilidad de iniciar un reclamo del trámite.