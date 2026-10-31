PAMI: cómo acceder a la cobertura del 100% en medicamentos para la artritis reumatoidea, qué documentación se necesita y dónde realizar el trámite.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a los jubilados y pensionados afiliados la cobertura del 100% de medicamentos para tratamientos especiales en reumatología, como la artritis reumatoidea.

No obstante, para acceder a ella el afiliado, o un familiar o un apoderado deberá realizar el trámite de manera online o de manera presencial.

Qué documentación se necesita

La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica que afecta las articulaciones, causando dolor, hinchazón, rigidez y daño articular.

Para aliviar los síntomas, los tratamientos especiales se realizan con medicamentos. Los afiliados de PAMI que quieran acceder a la cobertura del 100% deben contar con la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad.

Receta de PAMI del medico/a especialista.

Formulario único de pedido inicio o renovación según corresponda.

Estudios que justifiquen la solicitud.

Dónde realizar el trámite

El trámite se realiza vía web a través del celular, tablet o computadora. Y en el caso de que lo requiera, también podrá realizar el trámite de manera presencial en la Agencia PAMI más cercana a su domicilio.

PAMI: cómo acceder a la cobertura del 100% en medicamentos para la artritis reumatoidea, qué documentación se necesita y dónde realizar el trámite.

Cómo acceder a la cobertura del 100% en medicamentos para reumatología

El paso a paso del trámite es el siguiente:

Reunir el DNI, la receta, el formulario y los estudios.

Ingresar a pami.org.ar , sección Trámites Web y buscar el trámite de artritis reumatoidea.

Elegir el motivo, inicio o renovación, y completar la solicitud.

Seguí el avance desde Estado de Trámite.

En el caso de que la persona nunca haya hecho un trámite, PAMI incluye un video explicativo que muestra cómo realizarlos paso a paso.

En conclusión, la cobertura del 100% en reumatología no es automática y el afiliado debe acceder a través de un trámite. Con todos los requisitos completos, el proceso se realiza a través de la web.

Cabe destacar que si el trámite no resulta como esperaba el afiliado, el mismo sitio ofrece la posibilidad de iniciar un reclamo del trámite.