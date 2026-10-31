Una consulta nacional de DatosClaros midió cuánto se sabe, qué se siente y cómo se ve al pontífice a días de su desembarco.

En esta noticia Alegría, esperanza y también indiferencia

A pocos días de que el papa León XIV pise suelo argentino, una encuesta nacional buscó medir algo más complejo que el nivel de información sobre su agenda: qué despierta realmente en la gente un acontecimiento que el país no vivía desde hacía casi cuatro décadas . El relevamiento, realizado por la consultora DatosClaros, ofrece un mapa de expectativas con algunas certezas y un dato que matiza el clima general.

El Sumo Pontífice llegará el 8 de noviembre de 2026 y permanecerá hasta el 11, con un recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será la primera visita de un papa al país en lo que va del siglo XXI. La última había sido la de Juan Pablo II, en 1987, es decir, 39 años atrás .

Según el estudio, el acontecimiento ya ocupa un lugar en la conversación pública: el 94% de los consultados sabe que el Papa viene a la Argentina, y la mitad sigue de cerca la agenda y conoce detalles del viaje. Además, el 46% lo considera un hecho muy o bastante importante, y uno de cada cinco (22%) lo ubica directamente en la categoría “muy importante”.

Alegría, esperanza y también indiferencia

La parte más reveladora del informe surge de una pregunta abierta, en la que se pidió definir en una sola palabra qué genera la visita. Las respuestas, que admitían más de una mención, se inclinaron hacia lo positivo: el 58% eligió una emoción favorable.

Alegría fue el término más repetido, con el 20% de las menciones. Lo siguieron emoción y esperanza (8% cada una), agrado (6%), expectativa (5%) y orgullo (4%). También aparecieron fe, paz, unión y expresiones como “me gusta”.

Sin embargo, el entusiasmo no es unánime. Uno de cada tres encuestados (34%) respondió que la visita le genera indiferencia, mientras que otras sensaciones suman el 6% restante.

“Los datos muestran a un país que sigue la visita, la vive con alegría y valora la figura del Papa. Es un tema que conecta a los argentinos con la esperanza y con el orgullo de recibirlo”, sostuvo Natalia Gitelman, CEO de DatosClaros .

El papa León XIV viene de sortear una operación que casi lo priva de su gira a América.

El tercer eje del relevamiento fue la valoración de León XIV. El 68% de los consultados tiene una imagen muy buena o buena de él: el 26% la califica como muy buena y el 42% como buena. Un 27% se ubica en el casillero intermedio, el de la imagen regular, y las opiniones negativas son minoritarias: 3% la considera mala y 2%, muy mala.