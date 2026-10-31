últimas noticias
Dólar
Dólar blue
Reservas BCRA
Tensión geopolítica
Quién es quién
31 de octubre de 2026
Edición:
Argentina
Argentina
España
México
USA
Uruguay
Finanzas y Mercados
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del sábado 31 de octubre minuto a minuto
Últimas noticias
Dólar
Members
Notas Exclusivas
Quién es quién 2026
Suscribite
Financial Times
Descargá la APP
Foro
Economía y Política
Finanzas y Mercados
Mercados Online
Dólar
Acciones
ADRs argentinos
Bonos
Monedas
Índices
Tasas
Commodities
Criptomonedas
Negocios
Transport y Cargo
Real Estate
Columnistas
Otras secciones
Información general
Salud
Internacionales
Deportes
Newsletters
Podcast
Avisos Legales
Golf
Brand Strategy
Apertura
Las 100 mejores
Empresas
Emprendedores
Infotechnology
Actualidad
Gadgets
Innovación
Mundo CIO
IT Business
Entreprenerds
Clase
Break
Gourmet
Series y Peliculas
Trendy
Eventos Corporativos
El Cronista Studio
Mediakit
abre en nueva pestaña
Edición:
Argentina
Argentina
España
México
USA
Uruguay
¡Conocé Promo Aniversario!
Suscribite x $999
Compartir
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
Dólar BNA
$ 1.560
0.00%
Dólar Blue
$ 1.565
0.00%
Dólar Tarjeta
$ 2.028
0.00%
Dólar MEP
$ 1.571,35
0.50%
Dólar BNA
$ 1.560
0.00%
Dólar Blue
$ 1.565
0.00%
Dólar Tarjeta
$ 2.028
0.00%
Dólar MEP
$ 1.571,35
0.50%
Menú
Dolar
Inicio
Alertas
Sign in to El Cronista with Google
×
Cargando...
Descuento para jubilados acá
|
Descuento para estudiantes acá
118 años
contando lo que importa
Seguí leyendo esta nota
¡y más!
|
Si ya sos suscriptor,
iniciá sesión acá
¡Ahora también podés pagar a través de Mercado Pago!
Plan primer mes
por 1 mes a:
$17.150
$999
/ mes*
Quiero suscribirme
¿Qué incluye el plan?
Acceso total al foro de debates
Ver
abre en nueva pestaña
Lectura ilimitada de Cronista.com
Acceso a la app
Ver
abre en nueva pestaña
Sin publicidad que interrumpa tu lectura
Edición digital de diario y/o revistas
Seguimiento de mercados financieros e inversiones
Ver
abre en nueva pestaña
Análisis e información económica, tributaria y aduanera en detalle.
Guía interactiva de los ejecutivos claves de la Argentina
Ver
abre en nueva pestaña
Financial Times en español
Ver
abre en nueva pestaña
Renovación automática a precio vigente
75% OFF 🔥
Plan semestral
Un solo pago de $20.000
$77.175
$3333
/ mes*
Quiero suscribirme
¿Qué incluye el plan?
Acceso total al foro de debates
Ver
abre en nueva pestaña
Lectura ilimitada de Cronista.com
Acceso a la app
Ver
abre en nueva pestaña
Sin publicidad que interrumpa tu lectura
Edición digital de diario y/o revistas
Seguimiento de mercados financieros e inversiones
Ver
abre en nueva pestaña
Análisis e información económica, tributaria y aduanera en detalle.
Guía interactiva de los ejecutivos claves de la Argentina
Ver
abre en nueva pestaña
Financial Times en español
Ver
abre en nueva pestaña
Renovación automática a precio vigente
Plan Anual
Un solo pago de $36.000
$99.280
$3000
/ mes*
Quiero suscribirme
¿Qué incluye el plan?
Acceso total al foro de debates
Ver
abre en nueva pestaña
Lectura ilimitada de Cronista.com
Acceso a la app
Ver
abre en nueva pestaña
Sin publicidad que interrumpa tu lectura
Edición digital de diario y/o revistas
Seguimiento de mercados financieros e inversiones
Ver
abre en nueva pestaña
Análisis e información económica, tributaria y aduanera en detalle.
Guía interactiva de los ejecutivos claves de la Argentina
Ver
abre en nueva pestaña
Financial Times en español
Ver
abre en nueva pestaña
Renovación automática a precio vigente
Ver todos los planes
El Cronista
Finanzas y Mercados
dólar
Mercados
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del sábado 31 de octubre minuto a minuto
+ Agregar El Cronista en
abre en nueva pestaña
Pexels
Equipo Mesa Web
Publicado el 31 de Octubre de 2026
03:00
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
Por Equipo Mesa Web
¡No te pierdas mi próxima nota!
Unite a Members
Accedé a todos los análisis sin límite de lectura
Lectura sin publicidad
App + edición impresa incluidas
Acceso al foro de la comunidad
Desde $
1000
/ mes
Menos de un café por semana
Quiero suscribirme
Más Videos
Temas relacionados
dólar
Más noticias de
dólar
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 30 de octubre minuto a minuto
Equipo Mesa Web
19:10
Los ahorristas compraron u$s 3400 millones, la mitad que antes de las últimas elecciones
Leandro Dario
Members
19:00
El dólar blue se mantuvo estable en la última rueda de octubre y cerró el mes con una variación mínima
Equipo Mesa Web
15:35
Noticias de tu interés
Mercados.
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del sábado 31 de octubre minuto a minuto
Discurso.
Milei cargó contra “los políticos” que solo piensan en ganar elecciones y trató a Cavallo de “impresentable”
Equipo Mesa Web
Opinión.
Mucho más que midterms: lo que se juegan Trump y el resto del mundo
Dario Mizrahi
CFO del Año.
El hombre detrás de los u$s 3000 millones que YPF consiguió para financiar su salto
Members
Expectativa.
La marca italiana “secreta” que Manuel Antelo quiere traer a la Argentina y no es de indumentaria
Ricardo Quesada
Members
Financial Times.
Caso Binance: cómo Corea del Norte se convirtió en una superpotencia del hackeo
Daniel Tudor
,
Song Jung-a
y
Tom Wilson
Members
Evento.
La Corea que no se ve en los K-dramas: sabores, tradiciones y nuevas tendencias que llegan a Buenos Aires
Equipo Mesa Web
Economía al día.
Stellantis frena El Palomar y ajusta Córdoba: qué pasa con sus fábricas argentinas
Economía al día.
Pilar suma un nuevo desarrollo premium: departamentos de hasta u$s 444.000 y casas con jardín
En Argentina.
Fundador de cinco unicornios apuesta por la IA en la salud con un “copiloto” clínico
Lucía Sánchez Villegas
Members
El Cronista Stream.
Martín Zuppi, presidente de Stellantis: “En Argentina producís un auto a 100 y cuando sale de la línea vale 150 por los impuestos”
Equipo Mesa Web
El Cronista Stream.
Aníbal Fernández recargado: del insulto a Caputo al “Kicillof peronista” y por qué todavía no pudo ver a Cristina
Equipo Mesa Web
Manifestaciones.
Protestas y Halloween, el cóctel explosivo que temen este sábado las autoridades francesas
Equipo Mesa Web