Operativo de Gendarmería Nacional en una ruta.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece una serie de infracciones por las que los conductores pueden recibir una sanción de arresto, además de quedar imposibilitados de circular con sus vehículos.

Los artículos 86 y 87 detallan cuáles son las conductas que habilitan esta medida, cuánto tiempo puede durar y qué condiciones deben cumplirse para su aplicación.

Cuáles son las infracciones por las que pueden arrestar a un conductor

El artículo 86 de la Ley 24.449 determina que el arresto procede únicamente ante determinadas conductas consideradas graves.

Oficiales de la Policía Federal realizando un control. Argentina.gob.ar

Las causas:

Conducir bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes.

Manejar un vehículo sin contar con la habilitación correspondiente.

Circular con la licencia de conducir inhabilitada o suspendida.

Participar u organizar competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores en la vía pública.

Cruzar un semáforo en rojo al llegar a una encrucijada, a partir de la tercera reincidencia.

Atravesar las vías del tren sin tener el paso expedito.

Intentar escapar después de haber participado en un accidente de tránsito.

La normativa contempla estas situaciones como motivos específicos para aplicar la sanción de arresto , que no debe confundirse con las multas económicas que pueden corresponder por otras infracciones viales.

Cuántos días puede durar el arresto según la Ley de Tránsito

El artículo 87 establece los límites de tiempo para esta sanción. En principio, el arresto no puede superar los 30 días por una falta. Sin embargo, cuando existe concurso de infracciones o reincidencia, el plazo máximo puede extenderse hasta los 60 días.

La ley también contempla que determinadas personas puedan cumplir el arresto en sus respectivos domicilios. Esta posibilidad alcanza a los mayores de 65 años, las personas enfermas o con discapacidad cuando el juez lo considere correspondiente, y las mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Licencias de conducir argentina. Municipalidad de San Lorenzo

En caso de quebrantar el arresto domiciliario, la persona deberá cumplir el doble del tiempo que le restaba de la sanción.

Dónde se cumple el arresto y cuándo puede reemplazarse

La legislación establece que el arresto debe cumplirse en lugares especiales, separados de las personas procesadas o condenadas por delitos penales. Además, estos establecimientos no pueden estar ubicados a más de 60 kilómetros del domicilio del infractor .

Por otra parte, el juez puede diferir el cumplimiento de la sanción cuando el conductor demuestre una necesidad que lo justifique. También tiene la posibilidad de reemplazar el arresto por trabajos comunitarios vinculados con las actividades previstas en la Ley Nacional de Tránsito.

Sin embargo, si el infractor no cumple con las tareas asignadas, la opción queda revocada y el arresto se hace efectivo.