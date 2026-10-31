La nueva apuesta de Milei para mostrar que la economía se mueve ante la inminente recesión

La actividad económica volvió a mostrar un desempeño dispar en septiembre. El último Índice General de Actividad (IGA) de Orlando J. Ferreres & Asociados registró una caída interanual de 0,8%, aunque la medición desestacionalizada avanzó 0,1% frente a agosto. En los primeros nueve meses del año, el indicador acumuló una suba de 0,3%.

El resultado mensual mostró una economía prácticamente sin cambios, mientras que el tercer trimestre cerró con una caída de 1,2% frente al segundo. Según el informe, el retroceso interanual estuvo impulsado por las contracciones del agro, el sector financiero, la construcción y la industria.

La actividad económica se mantuvo prácticamente estable durante septiembre. OJF y Asociados

Minería y energía, entre los sectores que más crecen

El desempeño sectorial volvió a mostrar diferencias marcadas. Minas y canteras lideró el crecimiento en septiembre, con una expansión interanual de 17,4%. En los primeros nueve meses de 2026, el sector acumuló una suba de 13,8%.

Electricidad, gas y agua también se ubicó entre las actividades de mejor desempeño. El sector avanzó 7,5% interanual en septiembre y acumuló un crecimiento de 4,5% en lo que va del año. Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por su parte, creció 1,8% interanual y 2% en el acumulado.

En el otro extremo, la industria manufacturera cayó 1,5% interanual y acumuló una contracción de 2,3% entre enero y septiembre. Sin embargo, su medición desestacionalizada registró una suba mensual de 0,1%, que mantuvo el rebote del mes anterior, aunque sin mostrar una reacción mayor.

El agro también mostró resultados contrapuestos. La actividad agropecuaria cayó 3,9% interanual en septiembre, pero acumuló una mejora de 5,3% en los primeros nueve meses del año. Dentro del sector, la producción agrícola creció 4,8% anual, mientras que la ganadería retrocedió 7,5%.

Minería y energía crecieron, mientras industria y agro registraron caídas interanuales. OJF y Asociados

El resto de los sectores también mostró diferencias

La construcción registró una baja interanual de 1,8%, aunque mantuvo una variación acumulada positiva de 0,3%. La intermediación financiera cayó 2,9% frente a septiembre del año pasado, pero conservó un crecimiento acumulado de 3,3% en los primeros nueve meses de 2026.

El comercio mayorista y minorista retrocedió 0,8% interanual y acumuló una caída del mismo porcentaje. También mostraron bajas los servicios sociales y de salud, con 0,2%, y la administración pública y defensa, con 0,6%, en ambos casos respecto de septiembre de 2025.

La recuperación podría demorarse

En sus perspectivas, la consultora señaló que la recuperación de la actividad podría demorarse y perder velocidad durante los próximos meses, ante el deterioro de las expectativas. La evaluación se apoya en la evolución reciente del indicador, que mostró una suba mensual leve y una caída en la comparación entre trimestres.

De todos modos, el informe plantea que las mejoras salariales de los últimos meses podrían impulsar gradualmente la economía. La evolución de los ingresos aparece así como uno de los factores que, según Ferreres, podría contribuir a una mejora de la actividad.

El panorama de septiembre deja una economía con resultados desiguales: mientras la minería y los servicios de electricidad, gas y agua sostienen los avances, otras actividades continúan en terreno negativo.

La incógnita es cuándo esa dinámica podrá traducirse en una recuperación más extendida, en un contexto en el que Ferreres todavía prevé una mejora gradual, pero advierte que podría tardar más de lo esperado.