El mate sigue siendo un ritual en la rutina de millones de personas, especialmente en el desayuno y la merienda. Y cuando aparece el antojo de algo dulce pero liviano, cada vez más consumidores buscan alternativas que acompañen la infusión sin sumar calorías extra. Una de las opciones que más ricas y saludables es el budín de naranja sin harina ni azúcar, una receta práctica y fácil para quienes siguen dietas bajas en calorías o necesitan evitar el gluten. Este budín combina jugo natural, ralladura de naranja y endulzantes alternativos para lograr un postre esponjoso sin recurrir a azúcar refinada. Para prepararlo, solo se necesitan: Para la preparación, primero se obtiene el jugo y la ralladura de las naranjas, se baten los huevos con los líquidos, y finalmente se incorporan los ingredientes secos hasta lograr una mezcla homogénea. Tras colocarla en un molde enmantecado o con papel manteca, solo resta hornear entre 40 y 45 minutos a 180°. Cuando el palillo sale limpio, está listo para enfriar y servir. Al no contener harina convencional ni azúcar refinada, este budín se convirtió en una alternativa recomendada para personas con celiaquía y para quienes siguen planes alimentarios bajos en calorías. Este budín no solo es una alternativa más saludable, sino también una opción práctica para llevar de un lado a otro. Quienes suelen tomar mate fuera de casa saben que contar con un equipo liviano y organizado hace la diferencia. Sets como el Mate Premium de Hudson, que incluyen termo de acero de 1L, mate resistente y yerbera dentro de un bolso mochila preparado para transportar todo de forma cómoda, facilitan esos momentos en los que se busca disfrutar un mate con algo casero y nutritivo.