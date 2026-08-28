Cómo se forma el precio de un ADR y por qué el ratio de conversión importa antes de operar
Una acción argentina y su ADR pueden mostrar cotizaciones muy diferentes sin que exista una contradicción: el ratio de conversión, el dólar financiero y el arbitraje explican cómo se relacionan ambos precios.
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dijo que el banco central estadounidense tendrá “trabajo por hacer” si las autoridades monetarias no confían en que la inflación subyacente está volviendo al 2%. Sus principales definiciones.