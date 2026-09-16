Oficial y confirmado | El Gobierno habilita la venta de viajes del IMSERSO de la temporada 2026-2027: estos son los plazos para anotarse. (Fuente: Shutterstock).

El programa de Turismo del Imserso para la temporada 2026-2027 ya ha comenzado su comercialización en España con 879.213 plazas disponibles y salidas previstas desde el próximo 1 de octubre. Más de 4,6 millones de personas están acreditadas para acceder a estos viajes, que incluyen destinos de costa peninsular, islas y distintas modalidades de escapada.

La venta se realizará de forma escalonada según la comunidad autónoma y, durante los primeros días, cada provincia tendrá acceso únicamente a las plazas que tenga asignadas. A partir del 19 de septiembre se podrán reservar los viajes que hayan quedado disponibles de cualquier provincia, mientras que el sistema continuará incorporando plazas durante toda la temporada por cancelaciones, modificaciones y renuncias.

Estos son los plazos para reservar los viajes del Imserso 2026-2027

La comercialización ha comenzado este lunes 14 de septiembre y se desarrolla en dos fases según la comunidad autónoma :

Del 14 al 16 de septiembre: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja.

Del 16 al 18 de septiembre: Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, Cantabria, Región de Murcia y País Vasco.

Desde el 19 de septiembre: se podrán reservar los viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia.

Durante los primeros días, las personas solicitantes solo podrán acceder al cupo correspondiente a su provincia. El objetivo es escalonar la venta y evitar una posible sobrecarga de las centrales de reservas de las empresas contratistas.

El Gobierno habilita la venta de viajes del IMSERSO de la temporada 2026-2027. (Fuente: Shutterstock).

Más de 879.000 plazas: así se reparten los viajes del Imserso

La temporada 2026-2027 cuenta con 879.213 plazas , distribuidas entre tres grandes modalidades:

Costa peninsular: 440.284 plazas, el 50,1% del total.

Costa insular: 228.142 plazas, el 25,9%.

Turismo de escapada: 210.787 plazas, el 23,9%. Incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta, Melilla y destinos europeos.

Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes a cada destino en función del número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en ella. Además, el Imserso distribuirá el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante todos los meses de la campaña, con el objetivo de evitar que los viajes se concentren en pocas fechas.

Viajes desde 132,91 euros y Canarias por menos de 465 euros

Los precios varían según el destino, la duración, las fechas, la modalidad y el alojamiento. La tarifa más económica parte de 132,91 euros por una escapada de cuatro días a capitales de provincia.

En el extremo superior, un viaje de diez días a Canarias con transporte incluido en temporada baja cuesta 464,72 euros. En Baleares, los precios con transporte oscilan entre 285,29 euros por ocho días y 353,37 euros por diez días.

Los viajes a zonas de costa peninsular y Baleares, además del turismo de escapada en octubre, mayo y junio, tienen un suplemento de temporada alta de 100 euros. En Canarias, este suplemento se aplica entre diciembre y febrero.

El Gobierno habilita la venta de viajes del IMSERSO de la temporada 2026-2027: estos son los plazos para anotarse. (Fuente: Freepik).

El Imserso mantiene los viajes a 50 euros y permite viajar con mascotas

De las plazas disponibles, 7447 se reservan a un precio de 50 euros para personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad que hayan obtenido mayor puntuación en los criterios de valoración.

El programa también mantiene la posibilidad de que los pensionistas viajen acompañados de sus animales de compañía.

Además, la disponibilidad no queda limitada a los primeros días de venta. Las cancelaciones, modificaciones y renuncias generan nuevas plazas que se incorporan de forma constante al sistema, por lo que pueden aparecer oportunidades de reserva durante los distintos meses de la temporada.

Asimismo, los segundos y sucesivos viajes que reserve una misma persona durante la temporada tendrán un incremento de 100 euros, independientemente de que correspondan al mismo o a otro lote.