A tan solo 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a pasos de Villa Carlos Paz , existe una localidad serrana que combina la tranquilidad de un pueblo chico con una infraestructura natural apta para el turismo durante todo el año.

Se trata de Tanti, un destino ubicado en el corazón del Valle de Punilla que cuenta con una población estable de 11.000 habitantes pero que recibe un flujo anual cercano a los 150.000 visitantes .

Su entorno natural se caracteriza por la presencia de sierras, formaciones rocosas, ollas de agua cristalina y senderos de vegetación autóctona que invitan a caminatas al aire libre y jornadas de descanso junto al agua.

El circuito de balnearios y la cascada del arroyo Tanti

El arroyo Tanti cruza la localidad y constituye uno de sus ejes turísticos centrales . A lo largo de su curso de agua se despliegan casi diez balnearios y sectores de recreación que concentran la actividad estival:

Puntos de descanso tradicionales: Entre los sectores más frecuentados se destacan El Remanso, La Olla, La Isla, Los Árboles, Sans Souci y El Diquecito.

El Diquecito: Cuenta con un paredón artificial que da origen a un espejo de agua de más de 50 metros de largo, dotado de guardavidas, asadores y servicios sanitarios durante la temporada estival.

La Cascada: A unos 150 metros arroyo arriba desde El Diquecito, se encuentra este salto natural donde el agua cae desde más de ocho metros de altura rodeada de A unos 150 metros arroyo arriba desde El Diquecito, se encuentra este salto natural donde el agua cae desde más de ocho metros de altura rodeada de vegetación serrana

Los Chorrillos: el salto de 115 metros y la oferta de trekking

El principal atractivo de la zona para los amantes del senderismo es la cascada Los Chorrillos, ubicada dentro de la Reserva Natural homónima en la zona de Villa Flor Serrana.

El salto de agua alcanza los 115 metros de altura distribuidos en cuatro caídas sucesivas. La base de la cascada cuenta con ollas naturales de aguas transparentes que forman un piletón natural rodeado de macizos rocosos.

Para acceder al lugar se realiza un trekking de baja dificultad pero de recorrido extenso , completando aproximadamente 12 kilómetros entre ida y vuelta a través de vertientes y senderos de montaña.

Cómo llegar desde Córdoba y principales accesos

Tanti se ubica en una posición geográfica estratégica que facilita las escapadas de fin de semana o viajes de corta distancia desde los principales centros urbanos de la provincia.

Para arribar en vehículo desde Córdoba Capital, se debe tomar la Autopista Córdoba-Carlos Paz y posteriormente empalmar con la Ruta Provincial 28 en dirección a la localidad.

Esta conectividad terrestre la convierte en un punto de fácil acceso para quienes buscan un contacto directo con el paisaje de montaña sin realizar traslados de larga distancia.