Latinoamérica está innovando en diferentes obras estructurales que facilitarán la circulación de sus residentes. Una de estas novedades tiene que ver con un puente que será el más largo de la región y superará al famoso Golden Gate de San Francisco. Se trata del Puente Chacao se perfila como una nueva joya de la ingeniería latinoamericana. De esta manera, marcará récords en América y se convertirá en un símbolo de orgullo regional y avance tecnológico. El Puente Chacao es un ambicioso proyecto de infraestructura vial que cruzará el Canal de Chacao, conectando el continente chileno con la Isla de Chiloé de manera permanente. Hasta el presente, el acceso a la isla dependía de ferries, lo que generaba demoras y riesgos por condiciones climáticas adversas. Con este puente, Chile completará la Ruta 5 desde Arica hasta Quellón, permitiendo un flujo continuo de vehículos y personas. La idea del proyecto data de 1966, pero su construcción actual representa un sueño largamente postergado. Al finalizar, no solo transformará la movilidad en el sur de Chile, sino que posicionará al país como líder en ingeniería de puentes en América Latina. Lo que hace al Puente Chacao verdaderamente excepcional son sus especificaciones técnicas, diseñadas para resistir los desafíos del entorno patagónico. Entre las características más destacadas, están las siguientes: El Golden Gate Bridge, inaugurado en 1937, ha sido un emblema de la ingeniería moderna con sus 2.737 metros de longitud y su icónica torre naranja. Sin embargo, el Puente Chacao lo destronará en longitud, marcando un antes y un después para América Latina. Mientras el Golden Gate conecta San Francisco con Marin County, el Chacao unirá dos mundos geográficos en Chile, fomentando el desarrollo insular. Estas serán las principales diferencias: El Gran Puente de Danyang–Kunshan ostenta el título de ser el puente más extenso del mundo, con una longitud de 164,8 kilómetros. Este puente es parte de una importante conexión ferroviaria en China, que vincula la línea de Alta Velocidad entre Pekín y Shanghái. Inaugurado el 30 de junio de 2011, el puente recibió el Récord Guinness por su notable extensión. Su altura alcanza los 30 metros y su construcción involucró a más de 10.000 trabajadores. Latinoamérica se encuentra en la fase de planificación para la edificación de un túnel que se convertirá en el más extenso del continente, alcanzando casi 10 km de longitud. Este túnel, junto al Puente Chacao, establecerá a la región como un modelo en innovación y desarrollo de infraestructura. La construcción de este túnel representa un avance significativo en la modernización de la infraestructura regional, lo que permitirá mejorar la conectividad y fomentar el crecimiento económico. El Puente Chacao no solo representa un avance en la infraestructura chilena, sino que también atraerá inversiones y turismo a la región. Se estima que su construcción generará miles de empleos locales, impulsando la economía de Chiloé y sus alrededores. Además, se prevé que el puente se convierta en un atractivo turístico, ofreciendo vistas panorámicas del paisaje patagónico. Con la finalización del Puente Chacao en 2028, Chile se posicionará como un referente en ingeniería de puentes a nivel mundial.