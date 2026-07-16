El supermercado más grande del país abre su primer almacén semiautomatizado: 70 robots preparan más de 500 pedidos por día

El sector del comercio electrónico alimenticio experimenta una profunda transformación tecnológica en España. Con la apertura de su nueva Colmena en el polígono industrial La Atalayuela, situado en el distrito de Villa de Vallecas en Madrid, Mercadona ha consolidado un importante avance digital en su canal online.

A través de este equipamiento semiautomatizado de última generación, la compañía busca acelerar los tiempos de entrega, mitigar las cargas físicas de sus empleados y optimizar su logística. De esta manera, representa un nuevo estándar operativo para la distribución comercial de comestibles en todo el territorio europeo.

El supermercado más grande del país abre su primer almacén semiautomatizado: 70 robots preparan más de 500 pedidos por día Mercadona

La inversión millonaria de Mercadona para abrir su primer almacén semiautomatizado

De acuerdo con los datos publicados en el portal oficial de noticias de Mercadona (info.mercadona.es), las nuevas instalaciones de Vallecas requirieron una inversión de 54 millones de euros. Con una superficie que alcanza los 32.000 metros cuadrados, es el centro de distribución online más grande de la compañía hasta la fecha.

Este desarrollo busca dar soporte a una división de comercio electrónico que ya supera los 1000 millones de euros anuales en facturación, según las cifras reveladas por el medio Economía Digital.

¿Cómo es este nuevo almacén automatizado?

La gran innovación de este almacén es la incorporación de 70 robots inteligentes dedicados a optimizar la preparación de pedidos. Este sistema opera sobre un surtido de más de 2700 productos de alimentación seca.

Basado en un esquema de almacenamiento cúbico y bajo el principio de “producto al hombre”, son los robots los que desplazan la mercancía directamente hasta los puestos de los operarios, evitando que caminen por los pasillos. Gracias a este avance técnico, la instalación puede procesar un volumen de hasta 5000 pedidos diarios.

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Generación de empleo y distribución sostenible

Aunque la automatización es el eje central, el factor humano sigue siendo clave. El centro de Vallecas emplea a un equipo de 700 profesionales encargados de las tareas de empaque y logística.

Para llevar la compra a los hogares de forma sostenible, el almacén dispone de 175 furgonetas de reparto con distintivo ECO y zonas de triple temperatura para respetar la cadena de frío. Con la suma de los vehículos de Getafe y Boadilla del Monte, la flota supera las 300 unidades ecoeficientes en Madrid.

Hacia una cobertura online total en la región

La apertura de este espacio consolida la séptima Colmena de la empresa en España. Tal como destaca Juana Roig, Directora General de Mercadona Online, la tecnología de este gran centro está orientada a mejorar la rutina de la plantilla y ofrecer un mejor servicio al consumidor final.

Con este impulso logístico, la cadena proyecta abastecer mediante su plataforma web al 95% de los municipios madrileños a finales de este año.