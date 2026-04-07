Con el crecimiento poblacional también aumentan los desafíos para la movilidad de las personas. Uno de los mayores problemas de las grandes ciudades gira en torno al tránsito y a las demoras para desplazarse desde un punto a otro. Con el objetivo de transformar a Neuquén en una “ciudad de 15 minutos", las máquinas se pondrán en funcionamiento para encarar la obra del puente elevado sobre la rotonda de Casimiro Gómez, en la Autovía Norte. Esto busca brindar un acceso más ordenado y ágil a la ciudad. La obra, que se prevé que esté lista dentro de un año, contempla la construcción de un puente sobre la calle Salta que, una vez finalizado, permitirá ingresar a Neuquén capital en forma elevada tanto por Jujuy como por Diagonal 9 de Julio, mientras que quienes salgan hacia el norte podrán hacerlo por calle Salta. María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, destacó la importancia de la obra y la enmarcó en el contexto del crecimiento sostenido de la capital. “En hora pico, entre las 7 y 8.30 de cada mañana, ingresan a la ciudad 130 mil vehículos. Solo por este acceso -Avenida Alfonsín y Parque Norte- entran 50 mil vehículos en una sola hora”, precisó la funcionaria, y agregó que en hora pico circulan en total 230 mil vehículos por toda la ciudad. La rotonda de Casimiro Gómez, el principal nodo logístico de acceso desde el oeste a la capital neuquina, ingresa en una etapa de transformación crítica. El objetivo es eliminar los cuellos de botella en un sector donde el tránsito colapsa diariamente, afectando tanto la dinámica urbana como el flujo de servicios hacia la zona hidrocarburífera. En la actualidad, el ingreso de camionetas y transporte pesado vinculado a la actividad en Vaca Muerta satura la capacidad de la rotonda. En las horas pico, las filas de vehículos se extienden por kilómetros, generando demoras que afectan la productividad y la seguridad vial de quienes ingresan desde la zona oeste. La obra busca reconfigurar la circulación para agilizar el paso del transporte industrial y particular. Se trata de un punto estratégico de la ciudad que funciona como termómetro del crecimiento económico regional: el aumento sostenido del parque automotor corporativo obligó a las autoridades a acelerar esta obra de infraestructura para evitar el parate logístico en el acceso más transitado de la provincia. En paralelo, el gobierno provincial también proyecta la construcción de otro puente elevado en la zona de Zanon, sobre la Ruta 7, otro de los corredores más congestionados del área metropolitana.