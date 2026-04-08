El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que en junio de este año comenzará la ejecución de una serie de obras viales sobre los 9.000 kilómetros de rutas que fueron licitados. Durante la exposición que brindó en la Bolsa de Comercio de Rosario sostuvo que se licitarán otros 12.000 kilómetros para llevar a cabo diversos trabajos en toda la infraestructura vial. Luis Caputo confirmó que a partir del sexto mes del año iniciarán las obras sobre los 9.000 kilómetros de rutas que fueron licitadas. En este sentido, el titular del Ministerio de Economía destacó la importancia que tendrán los trabajos sobre las diferentes trazas y aseguró que “por esos kilómetros pasa el 80% del tránsito”. “Estamos haciendo las licitaciones de las concesiones viales. A partir de junio van a estar en funcionamiento las obras en los 9.000 kilómetros que estamos licitando”, confirmó el funcionario. Junto con los 9.000 kilómetros licitados, el ministro de Economía expresó que “además, vamos a estar licitando 12.000 kilómetros adicionales entre rutas que vamos a hacer doble mano, vías alternativas y otras que estaremos rehaciendo”, señaló. En cuanto a las obras viales que se llevarán a cabo en el territorio, Luis Caputo expresó: “El mapa de lo que son las rutas argentinas para el final del mandato va a parecer de otro país”, señaló. As su vez, destacó que “le estamos dando rutas a las provincias que hoy tienen presupuestos que nosotros no y se están haciendo cargo de ponerlas en funcionamiento”, indicó. Por último, Luis Caputo aseveró que “la infraestructura vial en la Argentina en los próximos dos años va a tener un cambio fenomenal”, concluyó.